Desde el siglo XX | Los «mantenidos» de las colas del hambre

El que observe a quienes, en cualquiera de las grandes ciudades españolas, se desesperan ante los lugares en los que se reparte comida concluirá, salvo que no quiera ver y oír, como apunta la sentencia evangélica, que son personas a las que la devastación que nos zarandea ha dejado a los pies de los caballos, gentes expulsadas de los mínimos decentes para sobrevivir; no son los «vagos y maleantes» que acuñó la dictadura franquista para neutralizar a la pobreza que se había enseñoreado de España, sino, reiterémoslo, ciudadanos que no saben, que no comprenden, las razones por las que han perdido sus trabajos, incapaces de entender que las ayudas que se les prestan no les permitan mantener mínimos de solvencia económica. Esas son las colas del hambre. No son las de los mantenidos de las izquierdas, que tratan de someterlos, cautivos, a espurios intereses. Por una vez Isabel Díaz Ayuso se ha salido del milimetrado guión que le dicta Miguel Angel Rodríguez y los que en el PP de Madrid imparten doctrina al partido en el entero territorio español. Los «mantenidos» de las colas del hambre son el epítome de la nueva doctrina económica del que pugna por indiscutidamente tornarse nuevamente partido ampliamente hegemónico de la derecha. Liquidado queda el señuelo del llamado centro derecha del que alardea Pablo Casado, sometido a lo que Ayuso adoctrina; lo que priva es explicitado ultraliberalismo, que algunos denominan, con acierto, darwinismo social o lo que es lo mismo: selección natural o lo que también es equiparación válida, ley del más fuerte.