Palma ya no huele a libertad

Supongo que no debe ser casualidad que las Islas Baleares sean una de las comunidades con peores datos de vacunación de toda España y España, uno de los peores países de toda Europa. O quizás debe ser mala suerte. Aunque si es así, no puedo dejar de recordar a aquel que dijo: «cuanto más trabajo, más suerte tengo».

Escribo estas líneas sentado en una de las terrazas del Born. ¡Qué paradoja! Las terrazas, aquellas que parecían el mismísimo diablo, el final de los finales, el principio de todos los males, ahora se han convertido en la única solución para que un pequeño restaurador pueda llevarse algo a la boca a final de mes. Y, es más, se han convertido en la única solución para que cualquier vecino de Palma, incluso el que entonces «no podía ni caminar por el centro por las malditas terrazas», hoy pueda tomarse un respiro.

Pero el problema ya no es ese (o no lo es por ahora). El problema es que la Administración Pública, con la Señora Armengol y el alcalde Hila a la cabeza, tienen a los restauradores atados de pies y manos, con el agua hasta el cuello y sin ninguna intención de lanzarles un chaleco salvavidas. Cerrados los interiores, con un 50% del aforo en las terrazas y sólo hasta las 17h., hace totalmente inviable la supervivencia de más de un 80% de los bares y restaurantes y mata lentamente al otro 20%. Estas restricciones son las de Mallorca, porque las de cada isla son de su padre y de su madre. Señal inequívoca de que el problema aquí no es solamente la covid-19.

Y si estas decisiones estuvieran sustentadas y avaladas en estudios sanitarios, uno tendría que callarse y acatar y ayudar en lo que buenamente pueda, por supuesto que sí. Pero parece que no es el caso. Aquí se ha criminalizado al sector y se le ha culpado injustamente de contagios que se producían a saber dónde y por qué. Se les ha obligado a cerrar, a hacer inversiones, a comprar medidores de CO2, a abrir solo unas horitas, a hacer de policías, a pedir a sus clientes que no bailaran, que no se levantaran, que hablaran bajito, que no se rieran demasiado fuerte, que se pongan la mascarilla entre mordisco y mordisco... Y todos estos esfuerzos han sido premiados por parte del Govern de les Illes Balears con inspecciones, con avisos de apertura y cierres tan solo un día antes de decretarlos, con un importante despliegue policial pidiendo documentación a sus clientes mientras enfrente se hacían botellones y, evidentemente, sin ninguna indemnización por prohibirles trabajar.

Aquí, a los restauradores, no se les tienen que dar ‘ayudas’ ni limosna, sino lo que les toca y dejar de cobrarles aquello que no han consumido; ni impuestos ni tasas municipales.

Y la Señora Armengol habla de nueva normalidad y de consensos con el sector cuando aquí lo que ha habido han sido ‘lentejas’; ha sido ‘método Negueruela’ en vena. Y los que ya lo han padecido, sabrán de lo que les hablo. La restauración ha colaborado siempre con la administración, pero la administración no ha cumplido su parte. Como viene siendo habitual. Y ya no pueden aguantar más.

Y es por todo esto por lo que desde el Partido Popular tendemos la mano al Sr. Hila y a la Señora Armengol. Si ellos no pueden o no saben, nosotros les diremos cómo hacerlo. Y el ejemplo es el de la Presidenta Ayuso en Madrid. La mejor ayuda que se le puede dar a alguien es dejarle trabajar. Y, además, hemos presentado un total de 30 propuestas que llevaremos al próximo Pleno Municipal, donde se incluyen ayudas directas, indemnizaciones y compensaciones, reducción de la presión fiscal con la premisa de «a cero ingresos, cero impuestos», la eliminación de restricciones absurdas y un ruego/súplica/exigencia: vacunar, vacunar y vacunar. Esa es la única solución.

Palma debe volver a ser una ciudad de referencia en España y en Europa. Palma debe volver a ser la mejor ciudad del mundo para vivir y para trabajar. Palma debe volver a oler a libertad.