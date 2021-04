Un amigo como Évole

Sospecho que vi un programa distinto al que vieron otros. Me refiero a lo de Bosé, es decir, a lo de Évole. He dejado pasar unos días para escribir sin pillarme los dedos. He vuelto a la entrevista un par de veces, por confirmar. Según parece, aquello fue un masaje a un negacionista, el comienzo de una peligrosa dispersión de pestilencias contrainformativas, el endiosamiento de un imbécil llevado a cabo por otro, un dechado de todo lo que no debe ser el periodismo y, ¡lo peor!, el anticipo un segundo capítulo que hará descender la confianza ya mermada de la ciudadanía en las vacunas.