Desde el siglo XX | Impotencia en la derecha: PP y Vox no suman en España

Los gestos crispados con los que los diputados de PP y Vox acogieron la intervención del presidente del Gobierno al empezar ensalzando la fecha mítica del 14 de abril de 1931, la proclamación de la Segunda República, hay que endosarlos a su aceptación de que no están ni se les espera. Casado habló de «la onomástica» para descalificarla (ha llegado a decir que Santiago Carrillo dijo en su día que no debía ser objeto de celebración), al tiempo que Abascal hablaba de fecha «criminal», «comunismo» y «asesinos». Casado asumiendo, otra vez, inflamado discurso de la extrema derecha. Insistamos, lo que sucede es que no hay alternativa electoral al Gobierno de coalición. Observemos la que podría ser suma alternativa: PP, Vox, PNV, Teruel Existe, PAR, Navarra Suma, Coalición Canaria, Partido Regionalista de Cantabria y derecha nacionalista catalana. Bien, cómo ayuntar a PNV y restantes partidos periféricos con Vox. Si hay en España quien sea capaz de despejar semejante ecuación obtendrá la mayor distinción que en el planeta se otorga a los genios en Matemáticas, la Medalla Fields. El PNV jamás se casará con Vox. Ese regalo no llegará a manos de Bildu. De los reconvertidos en independentistas nacionalistas catalanes herederos de Jordi Pujol para qué hablar. Tampoco se ve a Revilla, dicharachero e inteligente presidente cántabro, o a Teruel Existe, conchavándose con quienes reivindican el legado del general Franco.

Madrid será España dentro de España. En ningún caso es España. Mucho menos las Españas. Díaz Ayuso es espléndida candidata para Madrid. En la capital del Reino el trumpismo se adquiere con gusto en el electorado de la derecha, poco proclive a sutilezas y mucho a mostrar perfil duro, contundente en la animadvesión al más leve aroma de progresismo izquierdista. Pero la periferia es otra cossa. En «provincias» Ayuso es ininteligible; tampoco Casado cumple expectativas. Resultado: tenemos situación bloqueada, lo que incrementa riesgo de crisis institucional. La permanencia sine die de Pedro Sánchez en Moncloa alimenta la hipótesis de que llegue momento en que la desesperación de ciertos sectores desemboque en situaciones no ya poco gratas, que las actuales se sobran por sí solas para ello, sino en desestabilizaciones que se suele saber por dónde y quiénes las inician, pero nunca cómo acaban.