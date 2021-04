Movilidad, uno de los motores de la recuperación

La nueva movilidad de nuestro tiempo es un concepto transversal y disruptivo. Transversal porque es difícil encontrar un ámbito de la vida donde la movilidad no tenga, directa o indirectamente, algo que ver. Disruptivo porque son tantos cambios que casi no da tiempo a asimilarlos. Raro es el día donde no nos encontramos con nuevos avances tecnológicos, nuevas ideas y nuevas soluciones en esta estratégica materia.