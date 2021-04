República o monarquía, cuestión pendiente

España o las Españas son enigma que cuesta descifrar: el único Estado de la Unión Europea, de los pocos en el planeta, donde su ciudadanía ni tan siquiera es capaz de alcanzar mínima entente sobre sus símbolos. Aquí la bandera, ocultarlo es ridículo, divide. Para ser claros: la derecha se envuelve en la rojigualda, la actual constitucional; la izquierda reivindica la tricolor republicana (los esfuerzos del PSOE para que los suyos acepten la primera devienen baldíos), al tiempo que los nacionalistas enarbolan las suyas. Imponer la constitucional dura lex, como hacen los tribunales, a golpe de sentencia, incrementa la desafección. Tampoco hay acuerdo sobre el himno nacional, que por no disponer carece de letra, afortunadamente. España es país, nación, estado, raro, desgarbado, pero lleva subsistiendo siglos a base de violentas trifulcas internas, dictaduras, constituciones y guerras civiles. La última espantosa. Hoy, al cumplirse 90 años de la proclamación de la Segunda República, el proyecto modernizador más ambicioso y noble, además de estruendosamente fracasado por errores propios y la inquina feroz de buena parte de la derecha, del Ejército y la poderosa Iglesia católica, responsable en buena medida del secular atraso en incorporarnos a la democracia liberal por el que hemos sangrado, sigue estando irresoluta la cuestión de si las Españas han de seguir siendo monarquía parlamentaria o han de dar el paso hacia la instauración de la tercera república. Dicen, quienes quieren que nada cambie, que es asunto trivial, fuera de agenda, ajeno a las preocupaciones de los españoles. Lo constatan reiteradamente cuantos sondeos de opinión se llevan a cabo, argumentan. Lo malo, para los inmovilistas de ayer, hoy y mañana, es que llega momento, instante insospechado, en que la Historia brinca, da acelerón brutal, cogiendo desprevenidos a la gran mayoría. Sucedió el 14 de abril de 1931. Simples elecciones municipales, con triunfo del republicanismo en las capitales, se llevaron por delante la monarquía de Alfonso XIII, que previamente había transgredido la Constitución que juró respetar. Ahora hemos asistido, sin pausa y respiro, a forzadísima abdicación de Juan Carlos I; sin resuello institucional a la colosal crisis en la que andamos inmersos. Solo Europa proporciona cierta red de seguridad. Felipe VI, es hijo de Juan Carlos I y a éste lo eligió el general Franco. Las obviedades hay que reseñarlas: en España volvió la monarquía borbónica porque así lo quiso el dictador. En 1978 no cabía alternativa. Las Fuerzas Armadas, profundamente troqueladas por el franquismo, no admitían la eventualidad de la República, a la que derrotaron en la guerra de España de 1936-1939 tras dar el más sangriento de los golpes de Estado de nuestra convulsa historia reciente.

Ha transcurrido casi medio siglo. La cuestión pendiente no se soslayará indefinidamente. Surgirá con ímpetu inopinadamente haciéndose incoercible. Lo que no pudo ser en 1978 (Adolfo Suárez afirmó que de haberse planteado la opción republicana habría ganado ampliamente) porque los generales lo impidieron debe resolverse de una vez por todas. Se requerirá el acuerdo entre las izquierdas y las derechas, también se precisará la anuencia de los partidos nacionalistas, hegemónicos en Cataluña y País Vasco. República o monarquía. Dos siglos dirimiendo la alternativa. Si se esgrime que las dos repúblicas desembocaron en sendos fracasos, qué decir de la colección de monarcas tarados que constata la historia desde Felipe V, el primer Borbón: Carlos IV, Fernando VII, Isabel II... No es necesario exhaustivo listado. Tarados, casquivanos, corruptos. Juan Carlos I ha puesto en el disparadero a la Corona. Felipe VI es Rey por ser su hijo. Lo dispuso la Constitución. Es su heredero. Por qué tanta prevención a que seamos los españoles quienes libremente optemos, lo que no pudo hacerse en 1978.