Echarse a llorar

En algunos países existen ya medidores de la Felicidad Nacional Bruta (FNB), concepto que intenta ir más allá del significado del Producto Interior Bruto (PIB), al que abarca o pretende abarcar. Digamos que la FNB es más global puesto que no se reduce únicamente a los aspectos económicos. Si no recuerdo mal, fue en el reino de Bután donde arrancó esta iniciativa. Me parece bien, constituye una forma de progreso para el conocimiento. Dicho esto, me pregunto por qué el Sufrimiento Moral Bruto (SMB) de los ciudadanos de un país no se incluye en el déficit. O en la deuda, no sé, en algún lugar donde se pudiera cuantificar al objeto de ponerle remedio.