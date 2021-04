La suerte de besar | Paella para dos

No supe dónde estaba Bután hasta que saltó a la palestra por ser el primer país que elevaba la felicidad a una cuestión de estado. El Reino de Bután, nombre épico donde los haya, incorporó el indicador de la Felicidad Nacional Bruta y tuvo en cuenta variables como el cuidado del medio ambiente, el desarrollo sostenible, la igualdad o el buen gobierno. Vivir en un país que se toma tan en serio el bienestar de sus ciudadanos como nosotros los fondos europeos, debe ser toda una experiencia. Al suroeste de Bután, en el estado indio de Madhya Pradesh, decidieron poner en marcha una iniciativa parecida. El objetivo era garantizar el contento en la vida de la gente común. No se me ocurre una descripción más abierta para un organismo público, pero ellos trataron de lograr ese cometido a base de fomentar la tolerancia, las actividades artísticas o la meditación. Todo sonaba bien hasta que investigaron al responsable de esa cartera por un presunto asesinato. Toda luz tiene su sombra, como diría un titular cualquiera de La mente es maravillosa. En Emiratos Árabes Unidos le dieron la vuelta a ese concepto y, como ellos van sobrados de petróleo, organizaron la Patrulla de la Felicidad que, entre otras cosas, aplicaba el refuerzo positivo y premiaba a los conductores que lo hacían bien, en vez de multar a quienes se pasaban el semáforo en rojo. La pandemia dio al traste con este particular grupo de guardianes del contento y el gobierno anunció la digitalización del 50% de los servicios gubernamentales. El emoticono lo salva todo. Venezuela tampoco defrauda. Ellos, que tan buenos momentos nos han dado con sus series (Cristal, Marión y Luis Alfredo fueron un antes y un después en mi vida), también crearon un departamento a la altura de cualquier culebrón llamado Suprema Felicidad Social del Pueblo. Y se quedaron tan anchos.