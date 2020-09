Catalina Cladera i la desprotecció dels infants petits mallorquins

Sra. Catalina Cladera, Presidenta del Consell Insular de Mallorca, fa més de dos anys que el Parlament exigeix que protegeixi als infants mallorquins més petits regulant els centres que els atenen sense cap mena d'autorització de funcionament ni de la Conselleria d'Educació ni de cap altre departament.

Fa dos anys i quatre mesos, i vostè encara no ha obert ni l'expedient. Per què tanta desprotecció? Per què tanta deixadesa?

Vostè no és la Presidenta dels 24.000 infants menors de 3 anys de Mallorca? Ni dels 50,000 pares i mares?

L'Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència ho ha denunciat en el seu darrer informe. Segur que l'ha llegit perquè moltes de les seves pàgines són referides a Mallorca.

Sabem que a Mallorca hi ha més 150 centres que atenen infants, sense que ningú els controli. La majoria de aquets centres fa anys que esperen i reclamen una normativa de regulació per tenir seguretat jurídica i donar confiança a les famílies i Vostè encara no sap ni on són.

S'han de protegir els infants i s'ha de protegir la societat mallorquina. Quines són les mesures sanitàries en aquests centres? Si no sap ni on son com pot saber com es cuiden els infants.

Fa més de dos anys que des del Col·lectiu 0-3 li estam aportant propostes i treballant perquè aquest reglament per a Mallorca sigui una realitat.

A Menorca ja és una realitat, a Eivissa estan en procediment d'aprovació, que passa amb Mallorca?

La protecció i les necessitats dels infants 0-3 i les seves famílies no estan dins les seves prioritats? Ni tan sols ara, amb la situació de vulnerabilitat dels infants 0-3 agreujada per la pandèmia de la COVID-19?

El Col·lectiu 0-3 segueix disposat a seguir defensant l'equitat dels infants 0-3 i les seves famílies, per nosaltres no serà.