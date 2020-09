El tancament dels prostíbuls per raó de la pandèmia

Estic indignada. Benvolgut lector, benvolguda lectora, si llegeixes aquest article és que tal vegada t'ha cridat l'atenció la temàtica que expresa el seu títol, ara bé, enfront la prostitució, quina és la visió que tens? Te diré quina és la meva.

La prostitució és explotació sexual, és pagar a canvi de favors sexuals, on la persona que paga, com a client, "sempre té la raó". La persona que aporta el seu cos com a objecte de consum és cosificada, desapareix, és "consumida". Si la persona que es prostitueix tingués una altra manera de guanyar-se la vida, no ho faria. N'hi ha que se'n aprofiten i fan negoci de tot plegat, abusant de la indefensió de les dones que es prostitueixen per a poder sobreviure.

El sistema social, cultural, econòmic i polític, no tan sols permet que la prostitució existeixi, sinó que accepta la comèdia de disfressar el nom, la tapadera o el posat dels negocis que en viuen i s'enriqueixen a costa de la vulneració de tots els Drets humans i la dignitat de les dones que es venen i són objecte de consum.



L'insult "ets un fill de puta", fa mal? Penso que sí, penso que "el llenguatge és el mirall del món" , com va expressar el primer Wittgenstein al seu Tractatus Logico-Philosophicus, el llenguatge és el mirall del món? i viceversa? Perquè el vertader insult hauria de ser. "Ets un fill de client de puta", no?

Tal vegada, sento tant i amb tanta força la sororitat que m'impulsa a escriure aquestes retxes que igual parlo més amb el sentiment, l'empatia i l'emoció que amb l'argumentació i la lògica, pot ser? Sigui com sigui, estic indignada: ara? Ara es tanquen prostíbuls? Per la pandèmia? Però a qui volen protegir? A les consumides o als consumidors?

Doncs ara, que es vagi a oferir una altra feina a les prostitutes, que es faci un programa de reinserció laboral, que se les protegeixi en els centres de salut, a casa i al carrer, que no se les estigmatitzi, en una paraula, que s'aturi aquesta violència de gènere econòmica, política i socialment dissimulada. Si amb la pandèmia a la fi s'ha actuat i s'ha donat aquesta passa, ara, a ser conseqüents i coherents!

Convido als polítics actuals a fer quelcom bé, aprofiteu "l'oportunitat", que això de l'oportunisme i el populisme és molt corrent.



Com a persona, com a dona, com a feminista, estic indignada, i exigeixo que es protegeixin les dones que es prostitueixen, a tots els nivells, perquè els clients com sempre romandran en l'anonimat, però elles no. Vull justícia.

Sols puc exercir el meu dret d'expressió, però estic segura que la meva indignació no és única, vull pensar que la ciutadania mallorquina té criteri.

*Filòsofa