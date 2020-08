I tu, què hi faries?

Fa temps que he deixat d'escoltar els que es passen el dia criticant les polítiques de dretes, d'esquerres o de centre contra la covid-19. O més ben dit, sols m'interessen si les seves crítiques van acompanyades d'una alternativa. Sent o llegesc declaracions a Diario de Mallorca, a la ràdio i a la televisió, faig un exercici de concentració i immediatament els faig a tots la mateixa pregunta: i tu com ho faries? No importa si són sanitaris, empresaris o polítics. Si es tracta d'ensenyants, sindicats o pares d'alumnes. Quina és la vostra proposta?



Alemanya i el Regne Unit desaconsellen els seus turistes visitar les Balears i els imposen test PCR o dues setmanes d'aïllament? Els hotelers ploren, amb raó, la pèrdua de la temporada, demanen que s'allarguin els expedients de regulació d'ocupació. Asseguren que ells han estat escrupolosos en el compliment de les mesures de seguretat. Els contagis són atribuïbles a la població local, diuen alguns d'ells. Quina mesura insinuen? Que tots els illencs continuassin confinats i que tota la vorera de la mar quedàs per al gaudi dels forans? L'illa sense illencs s'assembla a allò que tantes vegades hem escoltat mig de broma: que bonica seria Mallorca sense els mallorquins.

Els sindicats de l'ensenyament no tenen clara la tornada a les aules. Algú té la certesa, en aquests temps d'incertesa, si demà tendrà feina o salut? Volen seguir amb classes telemàtiques? He sentit com deien que manquen professors o espais. Que els volen fer arribar a les 21 hores lectives, que és el màxim permès. Si està permès, per què no es pot fer? Proposen contractar més professors, però sembla que no tenim aules on puguin desenvolupar-hi el treball. I amb quins doblers es paguen? Quin seria el seu pla? Per descomptat, el volem detallat i que tengui en compte factors com l'econòmic o el docent.

Tan detallat com els 10.000 fulls amb els plans de contingència de cada escola que el PP ha demanat el Govern. Està molt bé perquè el control és una de les labors fonamentals de l'oposició. Només posaria una condició: que demostrin que els han llegit. Del primer al darrer. En cas contrari estan malbaratant recursos públics humans i materials que, ara més que mai, s'han d'adreçar a la lluita contra la pandèmia.

L'executiu sembla haver tirat la tovallola. Davant el fracàs d'una temporada turística que es volia curta, però intensa, la presidenta del Govern sols és capaç de dir que "les dades [dels contagis] són les que són". Si els líders han esgotat les esperances, què esperen que facem els ciutadans?

Empresaris de tota mena demanen, amb major o menor intensitat, que es rebaixin els imposts i que augmentin les ajudes de l'Estat. Com es menja això? Com es fa per reduir la recaptació i augmentar la despesa? I que ningú no pensi que recórrer als fons europeus, basats a demanar crèdits o donar feina a la maquineta de fer doblers, no té conseqüències.



No trauré a rotle la frase d'un expresident dels Estats Units sobre què correspon fer a l'Estat o als ciutadans. Però avorreixen l'audiència aquells que troben emperò a totes les propostes o accions dels altres però són incapaços de fer una sola aportació en positiu, una proposta concreta, meditada i viable. Aquest és un país en el qual abunda la negativitat i manca acció. Agrada destruir perquè això ho pot fer qualsevol. Pocs són els que construeixen perquè no solament no s'agraeix sinó que està mal vist. Ja ho sabeu, qui demana, que presenti propostes.