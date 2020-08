El feminisme és cuidar

La frase del titular l'acabe de llegir ara mateix a una xarxa social en què s'està fent campanya de suport a la ministra d'Igualtat, Irene Montero. El feminisme no és cuidar, el feminisme és, entre altres coses, denunciar que el treball de les cures és una forma més d'opressió cap a les dones. Cuidar és el discurs de la dreta cap a les dones. No ens equivoquem.

Sé que hui ficaré el dit en la ferida però és que estic farta. Voler confondre a la gent dient-li que el feminisme se situa en contra d'Irene Montero és una verdadera fal·làcia, perquè senzillament ha estat a l'inrevés. La senyora Montero encara no s'ha reunit amb cap associació del moviment feminista i, per tant, no s'ha pogut parlar de res.



Governar implica diàleg amb totes les parts i buscar el consens real. I no s'hi val dir allò de "a la recerca del consens no anem a tractar l'abolició de la prostitució". No, això és covard i de dretes, no té res a veure ni amb el feminisme ni amb l'esquerra. I és el que malauradament s'està fent des del ministeri de Montero. Legislar per a convertir en drets els desitjos personals és neoliberal i altament conservador perquè no busca l'erradicació del problema principal, que és l'opressió de les dones per ser dones. Busca el benestar individual d'un grup de persones. I això no és fer polítiques progressistes per a res.

Jo vaig confiar amb el meu vot perquè es feren polítiques per a la gent més oprimida, no per a fer polítiques postmodernes capricioses, insolidàries i individualistes. I vaig confiar en el fet que al govern, i de nou amb un Ministeri d'Igualtat, les reivindicacions feministes prendrien un nou vol. Es combatrien les violències masclistes, ens adreçaríem cap a l'abolició de la prostitució, s'introduiria l'educació educatiu-sexual a les escoles per així caminar des d'edats primerenques cap a la igualtat real i la prevenció de les violències masclistes, però resulta que s'està fent tot a l'inrevés, se li estan donant ales al patriarcat i, de pas, volent esborrar a les dones com a subjecte polític específic dins de les polítiques del Ministeri d'Igualtat. Al·lucinant. I tot des d'un partit que es diu d'esquerres. Quina barbaritat!

O es reprèn el diàleg amb el moviment feminista ojo, i alguna gent més, deixarem de confiar en Unides Podem i, amb profunda pena, canviarem el sentit del nostre vot per haver-nos sentit estafades. No és cap amenaça, només una advertència del que pot passar. Si s'ha perdut de vista l'horitzó de l'opressió de classe i de gènere per part d'un partit com Unides Podem i es busca el benestar individual front al col·lectiu, alguna gent que encara no ho hem perdut de vista deurem revisar les nostres confiances.