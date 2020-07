La hoja de ruta ante la crisis, sin el PP

Las consecuencias económicas de la crisis sanitaria van a golpear a Balears de una forma inédita, con más dureza incluso que la crisis de 2008. Nunca se había producido un parón de la actividad como el que hemos sufrido desde marzo ni había tanta incertidumbre sobre el futuro de nuestra principal industria, el turismo. La gravedad de la situación requiere medidas excepcionales, en las que es imprescindible que vayan de la mano el sector público y el privado. El consenso político y social es imprescindible para evitar que muchas empresas y ciudadanos pierdan su trabajo y sus ingresos y entren en una situación de emergencia que no debemos permitir.



El plan de reactivación económica presentado esta semana por la presidenta Francina Armengol parece trazar ese camino. Las medidas suponen una inyección pública de más de 1.000 millones en los próximos años, repartidos en todos los sectores económicos, con la intención de incentivar su recuperación. La receta, desde el punto de vista de la teoría económica, es la clásica. Se presenta acompañada de algunos artificios, ya que hay proyectos, como las nuevas infraestructuras educativas, la vivienda pública o la transición energética, que estaban ya presupuestados. Otro clásico. Sí es novedoso que el plan esté elaborado y vaya a ser ejecutado por la coalición de izquierdas que gobierna el Consolat y haya sido firmado por todas las patronales y los representantes sindicales del archipiélago, además de la federación que agrupa a todos los ayuntamientos de las islas y los cuatro consells insulars. No hace tanto que a Més y Podemos se les miraba con recelo desde sectores empresariales que ahora firman acuerdos con ellos.

Desde el punto de vista político, Armengol ha logrado el apoyo de El Pi, cuyos votos se han convertido en imprescindibles para el Pacto ante los continuos desmarques de Més per Menorca. El partido menorquín, liderado por Josep Castells, no ha secundado tampoco las medidas de reactivación, por considerar necesario su refrendo parlamentario. Tampoco lo ha hecho Vox, instalado en el no permanente.

Ciudadanos está trasladando a Balears el viraje de Inés Arrimadas hacia el centro político, para actuar a modo de bisagra, y ha apoyado también el plan balear. El Partido Popular, en cambio, no lo ha firmado, situándose así en una posición que resulta inexplicable a la vista del amplio consenso político y social que ha concitado el plan. Y, sobre todo, dada la excepcional emergencia económica por la que atraviesa Balears.



El presidente del PP balear, Gabriel Company, acudió al acto de presentación del amplio paquete de medidas, que se celebró en el Casal Balaguer de Palma. Allí escuchó las intervenciones de los portavoces de los partidos que apoyaban el acuerdo –PSOE, Podemos, Més, Ciudadanos y El Pi–, de la presidenta de los empresarios de Balears, Carmen Planas, y de los responsables de otras patronales y sindicatos. Company justificó su negativa a apoyar el plan en que le faltaba concreción y le sobraba marketing. No le falta razón, pero su argumento no basta para explicar que el principal partido de la oposición en Balears se quede fuera de un acuerdo social tan amplio y de una hoja de ruta que marcará la legislatura. Hay empresarios de Balears, más cercanos al PP que al Pacto, que no han entendido la postura de Company, y así se lo han hecho saber. Quizá la explicación esté en la estrategia de la dirección nacional del partido de avivar la confrontación permanente con el PSOE y de evitar cualquier acuerdo de reconstrucción en las comunidades que gobiernan los socialistas. Autoexcluirse de un acuerdo que avalan incluso las patronales más hostiles al Govern es un tremendo error, una decisión que no beneficia a nadie, ni al PP ni a los ciudadanos de Balears, ya que no aporta una alternativa mejor y más creíble que la que han pactado los demás actores políticos, empresariales, sindicales y sociales. Balears va a ser probablemente la comunidad más golpeada por la crisis económica derivada de la pandemia; ante una situación tan crítica como la que afrontamos en estos momentos, el PP debería sumarse al acuerdo, implicarse, ser propositivo y parte activa de la solución, no desmarcarse por unas incomprensibles razones de partido que nada aportan al esfuerzo colectivo.