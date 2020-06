Dos años de la muerte del ciclista Miquel Pol Munar

18 de junio 2020. Hoy se cumplen exactamente dos años, sí, dos años, de la muerte del joven ciclista Miquel Pol Munar.

Era un 18 de junio de 2018, sobre las 19 horas de la tarde, cuando un grupo de ciclistas federados, entre ellos Miquel, entrenaban por la carretera de Lluc. En el punto del Coll de sa Bataia daban la vuelta y se disponían a volver por donde habían subido (Caimari-Lluc-Lluc-Caimari). Antes de llegar a la curva que hay en el km 13, una cabra invadió la calzada al salir desde una zanja que hay en dicha carretera. Miquel Pol Munar es el ciclista que se encuentra la cabra delante, la cual provoca que se desvíe de su trayectoria para esquivarla, mandándolo contra el muro que en teoría hace de seguridad vial pero que no mide más de 30 centímetros de altura. El choque contra dicho muro provoca que Miquel Pol Munar salga despedido por un acantilado de unos 15 o 20 metros de altura, impactando con el tórax sobre una roca, provocándole un paro cardíaco fulminante. Miquel Pol Munar pierde la vida con 29 años, recién casado y con toda una vida por delante. Y todo por culpa de no tener controlados a los animales que campan a su aire por la Serra de Tramuntana, una zona por la cual se practica mucho deporte pero que no ofrece mucha seguridad, ya que muchos de los muros que sirven de protección apenas llegan a los 30 centímetros de altura, incluso algunos puntos están al descubierto y los animales campan a sus anchas por la calzada. Miquel Pol Munar seguiría entre nosotros de no haberse cruzado esa cabra. A día de hoy, dos años después de la tragedia, no hay ningún estamento que se haya interesado por lo sucedido, se cierra el caso y aquí no ha pasado nada. Creo que los responsables de saber si la Serra de Tramuntana está o no en condiciones de practicar deporte seguro tendrían que tomar conciencia de lo sucedido, pues quien pierde la vida es un ser humano. Si hubiese sido al revés, que Miquel se hubiese llevado a la cabra por delante, posiblemente todavía estaríamos con multas y juicios pero tal como sucedió parece que no ha pasado nada.

Hay que tener muy en cuenta que Miquel Pol Munar tiene familia, de la cual muchos de ellos han necesitado y necesitan ayuda psicológica y psiquiátrica para superar este trauma, porque cuesta entender que todavía hoy nadie dé la cara por lo sucedido; sus sobrinos no aguantan verlo sólo en fotos y siguen preguntando por qué se fue. Yo, Joan Pol, padre de Miquel Pol Munar, estoy muy agradecido por el interés mostrado por el conseller de Mobilitat, por atenderme y asegurarme que lo de los muros de protección se arreglará, aunque me indicara que lo que son los animales no está en sus manos. También quiero agradecer a las casi 2.000 personas que firmaron con el fin de pedir un beneficio y una seguridad para todos en esa carretera.

Por otra parte, otro aspecto que aunque no tenga nada que ver con el caso sí lo tiene con la seguridad en esa carretera y que muchos firmantes y ciclistas comentan, es la peligrosidad de los autocares de 60 o 70 plazas que, por su longitud, invaden en muchos puntos el carril contrario con la peligrosidad que ello conlleva. En mi humilde opinión, tal vez sería más seguro que circularan autocares más pequeños, de 15 o 20 plazas, como ya se aplica en otros lugares de España, como en los Lagos de Covadonga, disminuyendo así el peligro y al mismo tiempo creando puestos de trabajo. Deporte sí pero deporte seguro. Una opción que, a día de hoy, no existe en la Serra de Tramuntana. Pidamos a los responsables de arreglarlo que se pongan manos a la obra.