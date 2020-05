Un decret decebedor i frustrant

Aquesta setmana, hem viscut una trista notícia per l'esquerra. S'ha aprovat un decret llei al consell de Govern de mesures urgents i de simplificació administrativa, que ha suposat un cop molt dur per a les aspiracions de l'esquerra transformadora a la nostra comunitat.

Aquest decret certifica el suport formal del Govern als sectors econòmics dominants de les Illes Balears, donant barra lliure a constructors i hotelers, que amb una simple declaració responsable (els mateixos que en algunes ocasions no han demostrat ser-ho gaire), podran construir i ampliar hotels. Els mateixos que de forma permanent han desenvolupat el nostre model turístic fonamentat en l'especulació i explotació del territori, especialment a les primeres línies de costa.

En segon lloc significa la renúncia del Govern a diversificar l'economia. Els somnis d'impulsar un teixit productiu alternatiu no turístic, s'esvaeix bruscament. No hi haurà un fort impuls a desenvolupar el nostre maltret sector industrial i el nostre sector agroalimentari que cada any, veu reduït el nombre de persones que treballen en ell. Tot per alimentar el monstre de la Balearització. Hi haurà un intent de sortir de la crisi amb les velles receptes de turisme intensiu, destrucció del territori i de treball precari (estacional de temporada). Ni sostenibilitat, ni inversió en I+D+I ni canvi de model econòmic.

Un altre punt a tenir en ment és el permís de reconvertir antics establiments hotelers en habitatges de protecció oficial. La idea pot sonar bé però si ho lligam amb el decret d'habitatge, veiem que el Govern ja va aprovar la cessió a empreses privades per construir-les. Per tant els hotelers ens faran vivendes per a les persones més precàries? Seran habitatges dignes? O simplement seran petits "zulos" per a les persones amb menys recursos? Són totes preguntes sense resposta, que per sort o per desgràcia anirem veient en els propers dies.

Al decret hi ha coses ben fetes, però també ens colen exempcions fiscals a les cases de joc, intrusió en les competències municipals i dels consells.... El decret dona per escriure un llibre. La decepció ve quan es veu a les forces progressistes defensant el model econòmic i turístic de la dreta. Evitant en totes les instàncies que les Illes Balears puguem avançar cap a un altre model productiu que respecti el territori, les condicions laborals de les treballadores així com una economia no estacionalitzada i que es desenvolupi durant tot l'any.

Vull mantindre l'esperança d'una rectificació del Govern, ja que no m'agradaria que Esquerra Unida de les Illes Balears (EUIB), hagués de votar en contra del decret gairebé en solitari al parlament. Tampoc ens fa por quedar-nos en solitari pel que considerem que és de justícia en defensa del nostre ideari. En qüestions que estic segur que compartim amb moltes més formacions polítiques. Malauradament amb aquesta proposta demostren tot el contrari.

*Coordinador General d'Esquerra Unida de les Illes Balears