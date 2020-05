Bajanades, tuits i querelles

Tots els diaris haurien d'obrir una secció que es digués 'beneitades-que-no-hauríem-de-publicar-perquè-no-són-notícia-però-ho-feim-perquè-no-se-digui'. Punt. Un alè profund i ja es pot seguir. A aquesta secció s'hi podrien publicar l'allau de querelles, tuits i discursos buits que no sols no afavoreixen la cerca de solucions a la crisi sanitària i econòmica, sinó que posen bastons a les rodes.

La part més gruixuda del periòdic quedaria així per a la secció 'notícies-que-informen-sense-amagar-la-realitat-però-sense-alarmar-i-que-ajuden-a-cercar-sortides'. La iniciativa de la Cambra de Comerç i del Cercle d'Economia per pactar una sortida econòmica i social a la desfeta que vivim, pot anar en aquesta secció. Que les patronals CAEB, PIMEM, ASAJA, Federació Hotelera o Federació de Transports es reuneixin amb un Govern molt allunyat dels seus postulats ideològics, és una opció decidida per sortir-ne junts d'aquesta. Que, a més, signin un document que afirma que "la sanitat pública i el futur científic de la comunitat han de convertir-se en un dels eixos fonamentals del nostre sistema econòmic i social" o que el turisme "s'ha d'adaptar als nous temps" és tan sols un punt de partida, però en qualsevol cas una opció infinitament millor que la d'aquelles comunitats o el conjunt de l'Estat on per començar es llancen les víctimes els uns contra els altres.

És poc probable que de la Covid-19 en surti una societat millor que la d'abans, però les ferides seran més greus sense un ampli consens social i polític.

A la primera secció del diari, la de les bajanades que en res ajuden a vèncer el coronavirus, hi entrarien els següents titulars d'aquesta darrera setmana. El tuit del PSOE i les declaracions de Rafael Simancas culpant dels morts de Madrid al PP. La querella contra el Govern central presentada per un grup de missers acusant "d'homicidi imprudent" al president Pedro Sánchez i els seus ministres. La querella de la plataforma Marea de Residencias contra la presidenta de la comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i el seu conseller de Sanitat per "homicidi imprudent, vexacions, prevaricació i denegació d'auxili". La querella de Vox contra el Govern central per "prevaricació, malversació i frau" en la compra de mascaretes. La denúncia de Teodoro García Egea davant la Fiscalia pel repartiment de mascaretes defectuoses no és res pus que escopir cap amunt, signe de poca intel·ligència.

Que Inés Arrimadas negociï les condicions per a noves pròrrogues de l'estat d'alarma es correspon amb el que fa un partit raonable. Que Marcos de Quinto, el diputat milionari de Ciudadanos, qualifiqui de "pallasso" Pablo Iglesias no sembla un argument de pes ni fruit d'una reflexió profunda per resoldre els problemes dels espanyols.

Quan uns centenars de veïns del benestant barri de Salamanca de Madrid surten amb pals de golf per manifestar-se contra el Govern de Sánchez, no queda clar si protesten contra el fet que el confinament arribés tard, contra que el desconfinament arriba tard o, senzillament, contra el fet que a Espanya governi l'esquerra.

Una de les grans avantatges de la premsa escrita, impossible per aquells que sols s'informin amb la ràdio o la televisió, és que és molt fàcil botar-se les seccions que no ens interessen. Cada dia hauríem de fer aquest exercici, obviar les abundants pardalades de polítics i ignorants, i centrar-nos en les propostes en positiu dels que tenen com únic objectiu sortir de la crisi sense més ferides de les que ja marquen els nostres cossos i ànimes.