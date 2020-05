No es tracta de solidaritat, sinó de justícia

Les Illes Balears seran dels territoris més mal parats per la crisi social i econòmica derivada de la COVID-19. Per això, tots els nostres esforços han d'anar orientats prioritàriament a mitigar les conseqüències de la crisi sobre les persones i les famílies, sense oblidar un conjunt de mesures que permetin la reactivació econòmica a curt termini, però també fixant objectius a mitjà i llarg termini. La Covid-19 és una amenaça real per a la societat del benestar, tal com l'entenem, i ens farà replantejar moltes qüestions, però també ho és l'emergència climàtica, davant la qual no podem esperar a entrar en una situació límit, semblant a la que vivim ara, per donar resposta. Així, hem de saber aprofitar la conjuntura més que mai en els objectius 2030 que marca Nacions Unides.



Damunt la taula tenim l'estructura d'un gran pacte per a la reactivació econòmica. Aquest pacte, però, no servirà de res si no compta amb el consens de tothom; forces polítiques, agents socials i econòmics i, implicació màxima de totes les administracions públiques. Per això, cal que els ajuntaments, siguin alliberats de la llosa que suposa la Llei Montoro els permeten utilitzar els romanents així com augmentar la seva capacitat d'endeutament per donar resposta a les demandes de la ciutadania i reactivar les economies locals.

Això, però, no serà suficient. En l'àmbit autonòmic, els fons estatal de 16.000 milions d'euros anunciat pel govern espanyol ha de tenir en compte tant els territoris infrafinançats històricament, com és el nostre, com aquells on l'impacte de la crisi serà major. També és el nostre cas. I encara hi ha més. Per poder fomentar la inversió pública i privada serà necessari recórrer a la simplificació administrativa. No deixa de ser un escàndol que un expedient pugui tardar anys a resoldre's.

Amb tot, per poder sortir com més aviat millor d'aquesta crisi que ja tenim al damunt serà imprescindible, fer passes de gegant en la nostra gran assignatura pendent; la diversificació del model econòmic. Hem pogut tocar amb les mans les conseqüències de tenir un model centrat en el monocultiu turístic. I això, evidentment, no suposa deixar de banda el sector turístic, tot el contrari. No obstant això, cal seguir avançant cap a noves activitats econòmiques que siguin compatibles amb la turística i amb la preservació del nostre entorn natural i cultural. Aquí, jugarà un paper important, la indústria tecnològica, l'economia blava o la mateixa promoció del nostre sector primari i agro-alimentari, i per descomptat, ajudar el petit comerç. Som conscients que el ple autoabastiment és impossible, però sí que podem augmentar la productivitat. En aquest sentit, el govern espanyol ha de posar en marxa el règim especial agrari de les Illes Balears, fent així possible que la producció d'aliments a les Illes no sigui més car que a la península. Segur que si donam suport als pagesos, els autònoms i les PIMES, aquests ens ho tornaran en forma de llocs de feina.



Tot aquest suport institucional, però, no podrà materialitzar-se sense una eina essencial: l'econòmica, la financera, la de disposar dels recursos suficients. Històricament, hem estat massa solidaris, i ara per justícia, cal revertir aquest paper. Teníem dipositades moltes esperances en el Règim Fiscal Especial, però que se n'ha fet? El que si pareix clar que el conjunt de mesures tributàries que s'havien de tramitar amb l'aprovació de la Llei de pressuposts, de moment queda aparcada, la qual cosa és una notícia terrible .

El REIB es va aprovar al Congrés dels diputats i per tant de rang de llei, i com bé diu la mateixa llei, entra en vigor l'endemà de la seva publicació al BOE, tot i que res més n'hem sabut. Per tant, és el moment de fer-ho complir, malgrat que sigui al marge dels pressuposts generals de l'estat. És un envit que faig sobretot a tots els grups polítics que tenen representació al Congrés i especialment a aquells que donen suport al govern de l'estat. Ara ja hem arribat al moment en el qual d'això depèn el nostre futur, i depèn la consecució dels objectius que amb aquest gran pacte social ens marquem.

*Portaveu de MÉS per Mallorca al Parlament