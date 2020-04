Sanitarios con "filtros de cafetera"

La conselleria de Salud ha retirado esta semana de los hospitales públicos y centros de Atención Primaria de Balears mascarillas que no cumplían las condiciones para proteger a los sanitarios. Los sindicatos de médicos y enfermeras de las islas llevaban semanas alertando sobre su pésima calidad y de hecho las llamaban "filtros de cafetera". La orden de retirada la ha dado el ministerio de Sanidad, después de haber distribuido este material sin garantías en toda España. También se ha retirado una partida sospechosa de estar defectuosa y que había sido adquirida en China por el Govern.

Es decepcionante que los trabajadores advirtieran de la falta de calidad de un elemento fundamental para evitar los contagios, y que la conselleria de Salud no comprobara inmediatamente si esas mascarillas cumplían o no las exigencias para protegerles. Que en las remesas lleguen lotes defectuosos entra dentro de lo posible, pero que no se detecten antes de emplearse es un gravísimo error que pone en tela de juicio algunas acciones de los organismos implicados, tanto en Madrid como en Palma, en la gestión de la crisis del Covid-19.



Garantizar la protección del personal sanitario es fundamental para controlar la propagación del coronavirus y evitar el desbordamiento que se ha sufrido en las primeras semanas de cuarentena en muchos lugares de España. Una de las más lamentables escenas de la crisis son las imágenes de personal que está en primera línea de la lucha sin material de protección adecuado. El propio ministerio de Sanidad ha reconocido que la falta de equipos de protección ha favorecido la infección entre el colectivo, que tiene el 15% del total de contagios. Se ha denunciado que el material que llega a los centros sanitarios es de "pésima calidad", cuando se cumplen ya seis semanas del inicio del estado de alarma. El suministro de protección adecuado debería estar plenamente garantizado.

Las mascarillas se han retirado de forma "preventiva" a la espera de unos análisis "que confirmen su utilidad". Estos análisis se deberían haberse hecho ya cuando los trabajadores denunciaron los "filtros de cafetera". Habrá que ver qué pasará con los sanitarios que los han usado durante este tiempo, si se confirma que estos tapabocas no les protegían.

La conselleria también ha anunciado esta semana que ha comenzado a hacer pruebas a todos los sanitarios . Otra reclamación que los profesionales llevaban semanas haciendo y que llega tarde, cuando hay un número importante de profesionales contagiados.

A medida que se van conociendo más detalles sobre la pandemia del coronavirus van cambiando las medidas que se adoptan, como es lógico. Así, se ha pasado de que las autoridades sanitarias rechazaran el uso de la mascarilla por parte de la población, a recomendarla para evitar contagios. La necesidad de detectar y aislar a los contagiados, y a su entorno, mediante pruebas masivas, también se ha revelado como fundamental para frenar y reducir la incidencia de la pandemia. Especialmente tras la constatación de que hay casos asintomáticos que propagan el virus. Estas evidencias, respaldadas por organismos como la OMS, topan con la imposibilidad de ponerlas en práctica por el desabastecimiento, tanto de mascarillas como de pruebas, y la limitada capacidad de los laboratorios para procesar las pruebas. Así, hay numerosas personas que han pasado el coronavirus en sus casas sin que se les haya hecho ninguna analítica ni sus contactos hayan sido aislados, lo que impide una mejor contención de la pandemia.



En breve iniciaremos la etapa del desconfinamiento gradual, en la que es fundamental un plan eficaz de las instituciones, en el que la conselleria de Salud tiene la enorme responsabilidad de garantizar la seguridad de los profesionales del sistema sanitario, que han de estar en primera línea para curar a los pacientes, a los de coronavirus, pero también a los de otras patología. Si siguen enfermando, se debilita enormemente el sistema de salud.

Las garantías deben extenderse a toda la población, con mascarillas asequibles y suficientes pese a las dificultades del mercado, es la responsabilidad de la administración estatal y autonómica. Y los últimos acontecimientos han evidenciado que es fundamental que la conselleria de Salud escuche las quejas de los sanitarios y reaccione a tiempo para evitar más errores y contagios.