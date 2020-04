Una ciutat més forta

Posar paraules al Covid-19 és un exercici complex alhora que necessari perquè aquest virus ens ha plantejat un repte com a societat que ho ha trastocat tot: el confinament. Per això, com a batle consider necessari agrair públicament la gran feina que diversos col·lectius estan fent perquè Palma continuï endavant en un moment tan complicat. Les institucions seguim en marxa, però sense aquestes persones la nostra ciutat s'hauria esvaït i no podria lluitar contra aquesta pandèmia.

Vull agrair la tasca dels treballadors i les treballadores dels serveis essencials, que fan que la ciutat segueixi funcionant i que puguem superar la crisi. També vull aprofitar per a recordar les víctimes del Covid-19 i les seves famílies. Són moments difícils per a tothom i, en especial, per a les persones que han perdut parents i amistats. Com a batle els vull fer arribar el meu condol.



La crisi provocada pel Covid-19 ha deixat palesa la importància de tenir uns serveis públics reforçats, perquè com a societat ens donen la capacitat d'oferir una millor resposta a la ciutadania. Precisament, una de les conclusions que traurem d'aquesta situació és la necessitat d'aplicar polítiques destinades a enfortir els serveis públics; així es pot garantir que la protecció arriba a tothom de la mateixa manera, sense discriminacions, i que les persones més vulnerables tenen assegurada l'ajuda. La resposta a aquesta crisi serà social, tenint cura de qui més ho necessita. I serà de reactivació econòmica, que és fonamental. És un dels nostres objectius: ajudar els treballadors i treballadores, els autònoms i les empreses de Palma. Són imprescindibles.

És una resposta social que ha d'enfortir els nostres serveis públics i que no ha de ser l'excusa per a abandonar la lluita contra el canvi climàtic. Aquests dies parlam de com ha disminuït el trànsit a Palma i com això ha suposat una reducció de la contaminació. És evident que una cosa du a l'altra. Per aquest motiu és important mantenir la línia estratègica d'aquest mandat, que es basa a cercar una ciutat més sostenible.



Així, el futur passa per una ciutat més sostenible, amb una activitat econòmica més diversificada. Treballarem de valent perquè es recuperi l'activitat turística, però no n'hi ha prou: també hem de donar suport a d'altres sector com la innovació, la nàutica, la cultura o el producte local. És a dir, el monocultiu turístic actual s'ha d'obrir cap a una diversificació econòmica que hem de poder convertir en realitat perquè Palma pugui resistir pròximes crisis. És una altra de les reflexions que, com a institucions, hem de fer.

Estic convençut que ens en sortirem. Palma és una ciutat forta que podrà superar el Covid-19 i les seves conseqüències. Les institucions ens estam coordinant per a, juntes, oferir respostes i ajudes i, sobretot, per a no deixar ningú enrere. És el moment de reforçar els serveis públics i els valor democràtics de la nostra societat, de diversificar l'economia i de seguir lluitant contra el canvi climàtic. És el moment de repensar el futur i de construir-lo pensant en tothom. Així serem una ciutat més forta, més democràtica i més sostenible.