La oportunidad del virus

En este tiempo menguante de reclusión imperativa, en este tiempo de poder mirarse al espejo y preguntarse a uno mismo por orden gubernativa, en todo este tiempo, lejos de opinar, me he dedicado sobre todo a pedir información.

No me interesa en todo este excepcional momento ni la recreación del drama personal, ni el estatuto de la víctima publicitada, ni los aplausos y vítores, ni que me den las gracias quince veces por minuto, que es como se respira en este tiempo. En estos días de reclusión mayor me he dedicado a preguntarles a nuestras autoridades, políticas y político-sanitarias, por mi información, por la información que me deben según el artículo seis de la ley 41/02 de autonomía del paciente en situaciones de epidemia nacional como ésta.

Y sólo me he dedicado a pedir una información que, siendo medianamente básica, fuera parecida a la que estaban ofreciendo a sus ciudadanos expectantes otras comunidades autónomas como Murcia, como Castilla la Mancha o como País Vasco o Cataluña. Nada lejano ni en músculo ni en desarrollo a la nuestra en materia sanitaria, y mucho menos en cuestión político-informativa, digo a sabiendas de la cantidad de asesores de ese tipo que atesora el gobierno Armengol en estos tiempos.

La razón por la que solicito información no es para ir conociendo el nivel de evolución epidemiológica, para conformar casos y situaciones cercanas, para poder extremar las medidas de contagio, o para que lo real pudiera asemejarse a la pretendida realidad, entre otras cosas. Mi razón es simplemente ir pensando en los síntomas de lo que nos ocurre, ir analizando la realidad de la situación que nos envuelve, me permitiría avanzar en lo siguiente: prever y prevenir lo próximo de los acontecimientos.

Con sólo mirar, con sólo escuchar confinado, uno puede saber qué le ocurrirá (mirando a Italia), cómo irá readaptándose al nuevo escenario (mirando a Wuham) y, sobre todo, qué debe ir haciendo para estar preparado cuando llegue el Covid-25 (mirando a Corea del Sur). La clave de lo que está ocurriendo no es ya superar la fase clínica aguda de esta infección masiva y superada gracias a la élite sanitaria de este país. La clave de todo lo que vamos viendo no es como nos desperezaremos después de esta enfermedad del hálito, por muy importante que sea. La clave real es que todo lo que estamos viviendo deber ir encaminado a prepararse –tal como ha hecho Corea desde su epidemia de SARS en 2012- para dar una respuesta rápida cuando aparezca otro virus, tener una maquinaria técnico-científica engrasada que permita -tal y como les ocurrió a ellos- que el azote de lo que nos espera pueda vivirse con otra intensidad y sobre todo con otra esperanza. España, Armengol, sin saberlo, trabajan para la próxima viremia.

No me interesa ahora toda esta fase clínica apasionante, ni el desconocimiento profundo del abordaje terapéutico a los afectados, ni el montaje de las técnicas genéticas ni los hallazgos de autopsia que nos permitan hablarle de tú a tú y sin máscaras a este patógeno. Me preocupa no estar preparado para el momento de este cambio, para entender que desde ayer somos diferentes, especulares a los primeros pobladores, indefensos frente a elementos para los que no estuvieron preparados y de los que aprendieron a inmunizarse. Miramos al cielo que habíamos olvidado buscando algunas respuestas.

Este es un tiempo de reencuentro, de hacer efectiva la distancia que el hombre lleva muchos años haciendo efectiva, tirando de falsa tele-solidaridad, de ensimismamiento engolado en las redes, de putrefacción pública, de tele-relaciones sin piel, de ficción, la recreación de un parcheo humanitario que sólo ha servido para demostrarnos que somos una especie a extinguir. No vamos a ser otra cosa, no seremos mejores porque nunca hemos sido buenos.

No me emocionan los aplausos en los balcones pudiendo inquietarme la violencia desde la que se acometen las manos y los paseos vigilantes del vecino en esta epidemia. No creo en la revolución de un hombre hacia dentro que no sea elegida por él mismo, digo no más allá del espejo. El instinto de supervivencia nos devorará a distancia.

Creo que entre la paciencia de la libertad y el adagio de la seguridad ha triunfado la segunda por la vía de lo íntimo, de lo más nuestro, del miedo como única grandeza y patrimonio de nuestra supervivencia. El miedo, que ni se negocia, ni se disimula, ni se inventa, que no hemos podido aniquilar con este falso progreso. El miedo que tanto he estudiado desde la Medicina Forense y que es –como reacción egodistónica- lo que marca la pauta de lo que no somos. El miedo ha venido a ocupar lo más íntimo de nuestro entramado respiratorio.

Sólo el que entienda que este virus es una oportunidad habrá entendido la forma de crecer y –por qué no decirlo- de hacerlo con él. Que cualquiera de nuestras autoridades políticas, de nuestros empresarios, se recree mentalmente en el escenario del "retorno", de una vuelta a lo conocido, es no haber entendido lo que espera de nosotros la enfermedad. El síntoma que busco es anticipar todas esas pequeñas cosas que van a cambiar definitivamente nuestra forma de relacionarnos con lapsos de pequeñas treguas de inmunización, desde la extinción de las multitudes, el regreso de los ancianos a los domicilios gracias a sus pensiones, los probadores del futuro de Inditex o simplemente preguntándonos por qué los niños tenían que levantarse a las siete de la mañana.

Lo que me interesa es saber que si la directora general de salud pública no fuera una analfabeta epidemiológica debiera ser ahora mismo la vicepresidenta de este gobierno. Es entender que la ecotasa debería servir para testar a todos los ciudadanos del mundo que entren en esta Comunidad, posibilitar el privilegio del paraíso de la seguridad con sus seguros financiado nuestros especializados hospitales, y que toda la inversión posible fuera destinada a vender seguridad científica en este momento.

No entender que de repente la ciencia, los médicos y el personal sanitario son el nuevo "sol y playa", es no haber entendido siquiera el principio de lo que nos espera. ¿Ansiábamos un cambio de modelo? Helo aquí.

El hombre, la mujer, vuelven donde siempre estuvieron, de donde jamás debieron haber salido. Seamos todos bienvenidos.