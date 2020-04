Durante los últimos meses soy más consciente que nunca del sentido de la política. Ya lo venía pensando a lo largo de los cinco años que llevo ocupando el cargo de consellera de Salud, pero ahora mi convicción al respecto es más fuerte: la responsabilidad política se basa en promover, alinear y priorizar las decisiones de los más expertos.

En la dura lucha contra la pandemia de COVID-19 las decisiones tienen que ser tomadas por los más cualificados: los profesionales sanitarios, los epidemiólogos, los científicos e investigadores y los técnicos. Son decisiones cambiantes porque, a medida que se observa el avance del virus y se conoce mejor su complejidad, cambian las estrategias para contenerlo.

Ahora más que nunca mi papel como política ha sido formar y coordinar grupos de los expertos mejor preparados para contener la pandemia y procurar la mejor asistencia a los contagiados. Esa ha sido y seguirá siendo mi obligación: la de encontrar la mejor respuesta, la mejor estrategia, los mejores recursos. Soy enfermera de profesión; por lo tanto, eludir la opinión fundamentada de los expertos y profesionales sería una necedad por mi parte.

Desearía que todos los políticos implicados pensaran del mismo modo. La gestión responsable de la epidemia -o de cualquier asunto que afecte al conjunto social- es una obligación de los poderes públicos porque hemos sido nosotros los elegidos para representar a la ciudadanía. Pero ojo, esa responsabilidad no recae únicamente sobre quien gobierna; también debe ser una obligación de los políticos que forman parte de partidos que apoyan al gobierno o que se consideran de la oposición.

Me temo que, en este país y en esta comunidad autónoma, la actual oposición de derechas tiene la convicción de que el desgaste y la erosión del gobierno es la mejor estrategia. Sin embargo, dicho proceder, ahora mismo, puede afectar al objetivo único y común: lograr una salida a esta grave situación.

La ciudadanía espera de los políticos tener a alguien en quien confiar, que le proporcione protección, asistencia y respuestas. No es momento para los maniqueísmos ni las dicotomías. El enemigo no es la otra persona, es un virus cuyo comportamiento es desconocido y que tiene desconcertado a todo el planeta.



No habíamos vivido nada así en la historia reciente. ¿Por qué los políticos de la oposición se empeñan en comportarse igual? La crisis que vivimos no es un problema creado por quien gobierna ni por un determinado partido. Basta con abrir un poco los ojos y ver los estragos que causa la pandemia en países, comunidades autónomas y ciudades en los que gobierna cualquier color político: en Italia, en Francia, en Reino Unido, en EE.UU, en Irán, en Madrid, en Barcelona?

Los sistemas sanitarios nunca volverán a ser igual. La economía no podrá ser igual. La política no debería ser igual. La ciudadanía espera que no sea igual.

En cualquier caso, de todo lo vivido hasta el momento me quedo con lo que he dicho al comienzo: que las decisiones políticas deben estar basadas en el conocimiento de los expertos cualificados; tales decisiones deberán ser examinadas por la ciudadanía, que responderá o no con su apoyo en las urnas. El comportamiento de la oposición también será llevado a juicio, por supuesto. Pero ante todo, insisto: hay que promover y apoyar las decisiones más expertas. Quien no lo entienda puede que llegue a gobernar, pero estará destinado al fracaso como político.

* Consellera de Salut i Consum