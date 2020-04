Per una Palma més habitable

A quest darrer mes hem habitat més que mai les nostres llars. Hem mirat per la finestra i hem reparat, de ben segur, en molts de detalls que fins ara no sabíem que existien. Hem après a conviure amb l'espai i les hores repetides perquè el confinament té això: repeteix els espais i les rutines. Hem habilitat els balcons com a tribunes des d'on ara som més agraïts i hem fet de terrasses i patis sales multifuncionals on practicar esport, fer l'esbarjo o prendre el sol.

L'habitatge és el cor de les nostres vides perquè és allà on es refugia la nostra intimitat i la de les nostres famílies. Ara més que mai, l'habitatge ha de recuperar el seu sentit i el seu ús, més enlllà de l'especulatiu. El parc d'habitatge ha de respondre a les necessitats socials, i no al rendiment del sòl, el guany econòmic desmesurat o al simple compliment de la normativa amb un "aprovat". Aquesta crisi sanitària, que ens aboca a una crisi econòmica i social, ens fa pensar també en la necessitat que els habitatges tenguin unes condicions físiques saludables i còmodes per a tothom: que disposin d'unes dimensions adequades segons les persones que hi viuen, que tenguin llum natural, accés a l'exterior, que siguin eficients energèticament... Característiques, de les quals, en sóc conscient, no tots els residents en gaudeixen i això torna a evidenciar la desigualtat i la injustícia social.

A més de reflexionar com han de ser els habitatges i si qualsevol habitatge ens serveix, cal repensar el model d'habitatge des de la perspectiva de la infància i la vellesa. Durant aquestes setmanes s'han fet més paleses que mai aquestes necessitats, no només per les condicions de l'espai interior sinó especialment la relació amb l'exterior.

Tot fa preveure que la crisi que vivim provocarà una baixada significativa del preu dels habitatges. És el moment que tots aquells pisos que encara ara es dedicaven il·legalment al lloguer turístic a Palma, retornin al parc de lloguer per a residents i que els preus de lloguer i de compra-venda recuperin el sentit comú i la racionalitat. Tenim l'oportunitat de posar en primer pla la necessitat de tenir un habitatge digne per davant del lucre privat. Aprofitem-la.

A més de posar en valor allò que nosaltres sempre hem cregut, que l'habitatge és un dret inalienable i no un privilegi, la crisi sanitària provocada pel Covid19 ens porta a reflexionar sobre diverses qüestions, com ara com volem que sigui Palma o en quin tipus de ciutat volem viure. I nosaltres ho tenim clar: volem una ciutat amb més espais per als vianants i amb més espais verds; volem una ciutat de barris, potenciar l'urbanisme de proximitat i que els habitatges convisquin amb els comerços, els serveis públics, els centres educatius, d'esbarjo...; i volem una ciutat connectada amb una xarxa de transport públic col·lectiu i eficient.

D'altra banda, la crisi sanitària ens deixa, sense dubte, grans lliçons. Una és la capacitat de la gent i de les institucions de fer esforços i de canviar les regles del joc quan és necessari per aconseguir determinats objectius. I una altra és la fragilitat del sistema econòmic basat en el monocultiu turístic i el consum de recursos naturals. La situació que vivim posa de manifest que l'actual sistema és dèbil per fer front a les emergències i, per això, la diversificació econòmica serà clau per al futur. És necessari i urgent la transició cap a un sistema basat en la descarbonització i en el coneixement, tot apostant per sectors econòmics que generin benestar per a la gent i el medi ambient.

Per tot això, des de la gestió pública hem de fer de Palma una ciutat més habitable i humana, però també des de l'acció individual i col—lectiva diària hem de treballar juntes per fer dels nostres barris i pobles espais de resiliència, d'adaptació a les crisis i als reptes que ens esperen, que no són pocs. És el moment de posar les persones i la natura al centre de les nostres decisions i accions, per fer, entre tots i totes, de Palma i de les illes un exemple de com sortir de la crisi del COVID-19 amb més justícia social i més sostenibilitat.

* Regidora de Model de Ciutat a Palma