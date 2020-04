Canvi de paradigma

La Covid-19 no mira a rics o pobres, ni el color de la pell, ni l'orientació sexual, som nosaltres els que edifiquem diferències? La ciència ens recorda la nostra fragilitat. Aplaudim als balcons agraint la tasca a persones desconegudes a les quals sentim molt a prop, què és el que reconeixem en elles? Què reconeixen elles en nosaltres? Humanitat.

Se'ns havia oblidat, som una família, la família humana, i la nostra casa és aquest planeta.

El sentit de la vida es troba quan hi ha una causa, molt més gran que jo mateix-a, per la qual val la pena obrir els ulls cada matí. Per a uns, les causes que els mouen són religioses, per a altres és l'amor als seus, per a molts, l'amor narcisista, l'amor al poder, a la saviesa, a la fama, als diners? Què ens mou? Quin era fins ara el paradigma axiològic més extens?



Pot ser benvolgut lector, benvolguda lectora que ara, amb aquesta situació, no sé si ens mou, però ens commou comprovar el desplegament de l'altruisme? Ens commou l'expressió de l'empatia per a altres éssers humans?

Sòcrates (S. IV aC) diria: "És que som bons per naturalesa, la veritat habita dins nosaltres, sols l'hem d'ajudar a sortir a fora, com en un part on esclata la vida". També va dir que sols sabia que no sabia res...

Kant deia: "Tracta a cada ésser humà com si fos la humanitat sencera". D'això no fa tant, Kant era un filòsof del segle XVIII. Filosofar és pensar...

Els humans tenim moltes capacitats, entre d'altres la d'arribar a ser molt, molt estúpids, però tal vegada Heràclit (S. VI aC) tenia raó: "Res es manté, tot flueix". És temps de canvi, aprofitem ara que estem aturats, aprofitem per a pensar, per a entrar dins, per a qüestionar-ho tot, com si fóssim adolescents en rebel.lia. És el moment de fer tentinejar els nostres fonaments, de només triar aquells aspectes que no van en contra de la vida, de la pròpia i aliena, de triar els camins que ens conduiran cap a una vida planetària respectuosa amb l'ecosistema, amb totes les cultures, amb tota ideologia, amb tota identitat sexual. És un moment d'inflexió, és el moment de crisi extrema, és el moment en què ens adonem que ja no hem d'invertir en armes per a defensar-nos uns dels altres, sinó en ponts d'acostament.



Tocar fons sols té un aspecte positiu, estar de dol per tantes i tantes vides innocents que han pagat l'estupidesa d'una "civilització" globalitzadora, utilitarista i que feia apologia del poder, ha de tenir quelcom positiu: la possibilitat de canvi.

El canvi de paradigma és possible, però sols si comença dins cada un dels cors, perquè si això és contagiós, no hi haurà confinament ideològic o de cap indret que ho aturi.

Penso que és el moment per apostar per un tipus de contagi nou, de deixar-nos contagiar pels que impulsen la vida i el respecte. Quan haurem guanyat la batalla a la Covid-19 serà el moment d'un nou virus, un molt més potent, un virus basat en l'amor a la humanitat i el respecte per la vida.

* Professora de Filosofia i escriptora