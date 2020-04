No ens oblidem de la Cultura!

Tot just quan començava l'any vaig compartir amb vosaltres el calendari cultural de Palma, una programació diversa que havia d'omplir, mes rere mes, els espais de la ciutat i havia de ser una oportunitat per a totes les persones que, des d'un àmbit o altre de la cultura, creen continguts per al gaudi i el creixement intel·lectual de la societat. Aquest procés ha estat interromput de manera sobtada per la pandèmia del coronavirus, que ens ha obligat a tancar els espais culturals i a confinar-nos a les nostres cases. Superar la pandèmia ha de ser un exercici de revisió del nostre model social, econòmic i cultural per a garantir la continuïtat de l'estat del benestar. No podem caure en errades anteriors i la recuperació econòmica ha d'incloure mesures actives d'impuls a l'economia creativa i ha de reforçar el paper de la cultura en el desenvolupament econòmic i social.

La crisi sanitària ens va agafar per sorpresa però de cap manera ens va paralitzar. Des del primer minut ens posàrem a fer feina, a revisar i reorganitzar les programacions i els pressuposts per a adaptar-los a les necessitats del moment. L'Ajuntament, com a administració local i interlocutora directa amb la societat més pròxima, ha d'estar a l'alçada d'un sector que aquests dies ha aixecat la veu per a reivindicar mesures en defensa de la cultura i, alhora, no ha dubtat a posar les seves creacions a l'abast de la ciutadania per a ajudar-nos a passar molt millor els dies de confinament. En l'àmbit local creàrem el projecte Palma Cultura Oberta, un espai digital de continguts culturals que ja ha superat les 10.000 visites, i hem incrementat els continguts d'eBiblio amb noves adquisicions per a atendre'n la demanda (en només quinze dies s'ha triplicat el nombre de préstecs i d'usuaris actius). Aquests són exemples de la necessitat de cultura per part de la societat.

La nostra prioritat ha estat dissenyar un pla de xoc d'aplicació immediata, dotat amb 300.000 euros per a ajudes directes, i basat en tres idees essencials: el suport a la creació i, sobretot, a la creació local; la sostenibilitat dels espais i projectes culturals de la ciutat, i el diàleg permanent amb el sector.

Els creadors són la primera baula de la cadena cultural i els més perjudicats perquè la seva precària situació laboral els dificulta l'accés a ajudes per als professionals autònoms. Per això el pla se centra en mesures de contractació de projectes i espectacles, i de millora de les condicions econòmiques dels contractes, que preveuen pagar per avançat el 50% de les despeses de producció i el 100% de la recaptació de la taquilla. Es destinen 50.000 € a la contractació de projectes d'investigació o creació artística a les arts visuals i es manté el calendari de convocatòries d'espectacles de música i arts escèniques per a la pròxima temporada, a més de reprogramar les activitats suspeses. Així mateix, volem facilitar l'ús dels espais culturals municipals als artistes per a dur-hi a terme alguna de les fases del procés creatiu.

En relació amb la segona idea, la de contribuir a la sostenibilitat dels espais i projectes culturals de Palma, podem destacar la dotació extraordinària de 150.000 € a la convocatòria d'ajudes als establiments culturals i l'increment fins als 100.000 € de la convocatòria de projectes culturals en els àmbits de l'audiovisual, el cinema, les arts escèniques, la música i la literatura, amb la novetat del pagament de bestretes com a mesura per a facilitar l'inici de l'activitat.

A banda d'aquestes accions, continuarem amb els projectes d'inversió perquè la seva posada en funcionament té a veure amb aquesta necessitat de donar suport a la creació i a la investigació artística i cultural. Vull reiterar la importància de poder obrir el Centre de Circ a Can Ribes i el Centre d'Art i Creació Contemporànies a l'antiga presó de Palma.

El pla de xoc no només ha de consistir a aplicar mesures pal·liatives sinó que ha de ser el full de ruta perquè la cultura adquireixi el paper rellevant que li correspon en la societat actual, un paper que passa necessàriament per dignificar les professions culturals i reconèixer els espais i els projectes culturals com a elements diferenciadors de la ciutat i generadors de coneixement. Fa pocs dies, en una entrevista el poeta i arquitecte Joan Margarit deia que "sense unes determinades pintures jo seria menys feliç i pitjor persona". Ben segur que la cultura ens ajuda a créixer com a persones. Ara més que mai, no ens oblidem de la cultura!