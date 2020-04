La pagesia el rebost de Mallorca ara i sempre

Seguim confinats i el que ens queda. Aquest confinament ha fet que moltes famílies, comunitats de veïns, empreses, comunitat educativa, el món de la cultura, etc hagin afinat molt l'enginy per tal de donar resposta a la situació que vivim.

Un dels sectors que més àgils, a l'hora de fer de la necessitat virtut, ha estat la pagesia. Ben aviat foren molts els pagesos, cooperatives, empreses que es posàren en marxa per fer arribar els seus productes als consumidors confinats.

Però allò realment important, allò que hem de posar en valor és la reacció dels consumidors.

Feia molts d'anys que la societat mallorquina no estava tant connectada amb la pagesia, col·lectivament hem tornat a mirar a la pagesia i ens hem adonat que és allà on hi tenim el rebost, que és d'allà on preferentment ens hauríem d'alimentar.

Dins aquesta forma de consum redescoberta aquests dies hi hem de posar la compra al comerç de proximitat, al marge dels dies previs al confinament, el fet de tenir la mobilitat condicionada també ha fet que anem a comprar al comerç que tenim més aprop i comprem amb consciència i no de forma compulsiva.

Com deia aquell vell lema "només el poble salva el poble", si volem subsistir com a societat, si volem sortir d'aquesta crisi amb algun aprenentatge ha de ser aquest, si ens autoorganitzam i ens tenim presents els uns a els altres ens en sortim.

Però no només ha de ser així en temps de crisi, hem d'aprofitar per provocar un canvi de paradigma, ara que hem conegut als pagesos que ens alimenten i als botiguers que ens fan arribar aquests aliments, que la nostra societat viu un dels majors sotracs de la història, per no dir el major, mantinguem els llaços que hem establit aquestes setmanes.