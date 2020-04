Profesionales garantes de un sistema sanitario excelente

Si hace un año nos hubieran dicho que el mundo estaría paralizado por una terrible pandemia que arrebataría la vida de miles de personas y que confinaría a casi de la mitad de la población mundial, nos habría costado creerlo. Desde hace semanas nos enfrentamos como sociedad a un virus hasta ahora desconocido, que nos ha puesto por delante una de las pruebas más exigentes que nuestro sistema sanitario podía esperar. Un virus que se ha encontrado a miles de profesionales que lo han enfrentado con vocación, predisposición y sacrificio.

Hace unos días, la revista New Yorker publicaba en su portada una ilustración en la que una profesional sanitaria realizaba una videollamada con su familia para darles las buenas noches, mientras ella y sus compañeros se afanaban en luchar contra un virus al que cada día se le conoce un poco más. Muchos de estos profesionales, al llegar a casa, se sienten intranquilos ante la posibilidad de infectar a sus familias y, en muchos casos, no les queda otra que ponerse una coraza emocional para no venirse abajo. Y esto, no hay manera de agradecérselo. Va mucho más allá de su deber como profesional.

Nuestro deber, nuestra obligación, es proteger a estos profesionales que nos hacen enorgullecernos. Si bien es cierto que hemos tenido unos inicios difíciles sobre a la disponibilidad de equipos de protección y en cuanto a unos protocolos cambiantes, quiero asegurarles que no se han escatimado esfuerzos en paliar esas carencias iniciales. Este ha sido un empeño del Govern y de la Conselleria de Salut i Consum en particular, por lo que en los últimos días han llegado varias decenas de toneladas de material.

Durante estas largas semanas, también hemos podido constatar que gozamos de un sistema de salud sólido, fiable y ágil, capaz de reorganizarse con celeridad para ofrecer la mejor atención posible a los pacientes, manteniendo los índices de calidad y de excelencia que le son propios. En las Islas Baleares, tanto los centros de Atención Primaria como los hospitales se han reorganizado para dar la mejor respuesta a las necesidades cambiantes de los usuarios. Y todo ello, ha sido gracias, en gran parte, a la magnífica predisposición de los profesionales. También quiero resaltar el papel de la sanidad privada, que en todo momento se ha mostrado colaboradora para hacer frente a la mayor pandemia del último siglo.

Decía al principio que esta crisis nos ha puesto a prueba como sociedad. Como consellera de Salut i Consum no puedo estar más agradecida a las iniciativas sociales que han surgido para ayudar a nuestros profesionales sanitarios. Empresas reconvertidas para fabricar mascarillas y otros elementos de protección, los aplausos, las sirenas que sé que llegan a cada uno de los médicos, enfermeras, técnicas en cuidados auxiliares de enfermería, celadores, personal de limpieza y, en definitiva, a cada uno de los profesionales que forman parte de los centros de salud, de los hospitales, de las residencias y de las ambulancias de cada rincón de estas Islas.

No quiero finalizar sin tener unas palabras muy especiales para todos aquellos a los que esta terrible enfermedad les ha arrebatado a un ser querido. Mi pensamiento está con ellos en todo momento. Y en estas circunstancias, también mi agradecimiento a los profesionales sanitarios que han estado al lado de estas personas, aportando el calor que por desgracia no podían ofrecerles sus seres queridos. Deseo reiterar mi convencimiento en que todo saldrá bien y saldremos fortalecidos de todo esto. Con terribles pérdidas que nada podrá suplir, pero con grandes lecciones aprendidas y, sobre todo, con la certeza de que nuestro sistema sanitario está y estará a la altura de cualquier reto.

Hoy, quiero aprovechar la conmemoración del Día de la Salud para resaltar que los profesionales han sido, son y serán el garante de una sanidad excelente. En sus manos y con el compromiso firme de que este Govern hace y hará todo lo que esté en sus manos, os garantizo que #totaniràbé.

* Consellera de Salut i Consum