Pandèmia vs memòria

El meu primer contacte amb la Memòria Històrica va ser amb la meva padrina quan, essent jo adolescent, em va explicar que ella, amb catorze anys, pujant amb el carro pel camí vell (aleshores l'únic) de Caimari a Lluc, va trobar a la vorera els cossos de dos homes assassinats pels falangistes. Es recordava dels seus noms (els coneixia) i de la roba i les sabates que duien. Era l'estiu de 1936.

La meva padrina va morir aquest mes de març, a caseva, amb noranta-set anys, després que un dia abans l'hospital li donàs l'alta mèdica pel perill de contagi de COVID-19. En altre cas probablement hauria continuat ingressada i, tal vegada, hauria pogut celebrar els noranta-vuit aquest passat dia vint-i-cinc, i seguir contant-nos històries com el bombardeig aeri republicà al carrer del Sindicat de Palma o la repressió franquista que va patir un nuvi seu que era mestre i passà una temporada a la presó de Can Mir.

Aquesta pandèmia és la crisi més greu que ha patit aquest país des de la Guerra Civil i la postguerra, i està duent greus conseqüències sanitàries i econòmiques, però també socials. Les generacions que varen viure la República, el cop d'estat, la Guerra Civil, els anys de la fam, la dictadura, són d'edat avançada i estan en el grup que més pateix la mortaldat d'aquesta malaltia cruel. El virus està matant als nostres majors, les nostres padrines i padrins, i amb ells perdem també els seus records, que són la nostra història.

Aquests darrers dies hem vist com el coronavirus ha posat fi a la vida de Rafael Gómez, el darrer espanyol amb vida de La Nueve, una de les companyies que va alliberar París dels nazis el 1944, i també amb Chato Galante, pres polític durant el franquisme i supervivent de les tortures de la brigada político-social de Billy el Niño. Eren testimonis excepcionals del nostre passat i guardians d'una memòria que ens hem d'esforçar a conservar, perquè és l'arrel de la qual brota tot el que hi ha de democràtic i just en el nostre sistema.

La tasca de les associacions memorialistes i dels historiadors locals ha estat inestimable per recollir testimonis com el del santjoaner Biel Riera, de cent anys, que va fer treball esclau als camps de concentració franquistes a Mallorca. Ell, com tants d'altres, són referències cabdals per poder escriure la nostra història amb veracitat. Aquesta feina de Memòria Democràtica, de recollir i fer valdre els testimonis del que va passar en la nostra traumàtica història, de continuar trobant i retornant a les famílies les restes de moltes persones desaparegudes i assassinades, de donar el reconeixement merescut a qui varen patir aquella repressió, l'hem de continuar amb més urgència si és possible. Els ho devem a aquestes generacions de persones que varen lluitar per uns ideals democràtics i per un món millor. L'efecte sanador que en la nostra societat té la veritat, la justícia i la reparació ha de seguir. Que la lluita contra la pandèmia ho sigui també contra la desmemòria.