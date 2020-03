La cultura no s'atura

La pandèmia del COVID-19 ha trastocat la vida de la nostra societat i el món de la cultura és un dels més afectats. Si aquesta situació ens sembla tan estranya i tan excepcional és pel pes que té la cultura dins la nostra quotidianitat. La cultura és una part intrínseca de la nostra societat i, com és obvi, la cultura és una part indestriable de la nostra personalitat nacional.

Són temps difícils i és l'obligació de les institucions públiques donar certeses als seus administrats i al conjunt de la ciutadania.

En aquests moments és quan ens hem d'esforçar per fer visibles els continguts que creadors i distribuïdors no s'aturen de llançar. La cultura, com la vida, s'escola per qualsevol encletxa i malda per sobreviure i arribar on sigui.

Dura tamen molli saxa cavantur acqua. Tanmateix, les dures roques són foradades per l'aigua. Per sort, la cultura flueix per les xarxes i forada la dura roca del confinament.

Són exemples d'això, totes les iniciatives que han sorgit aquests dies. El Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del Consell de Mallorca n'ha llançades algunes i n'han adaptat d'altres. Per exemple, el Dia Mundial de la Poesia o les Converses entre Llibres de la Fundació Mallorca Literària. També tenim la iniciativa Teatre de Contenció IB que ha posat en marxa el Teatre Principal. Igualment, des de la Xarxa de Biblioteques s'han ampliat les llicències de llibres digitals i han començat els primers contacontes en línia. Per no parlar, de les iniciatives #CulturaaCasa, #MusesuaCasa, #PatrimoniaCasa i Llengua Mallorca que segueixen difonent el nostre patrimoni cultural.

La intenció és que aquelles persones que ja tenen un hàbit cultural el gaudeixin amb més intensitat i, a la vegada, atreure la gent que no consumeix cultura amb tanta freqüència.

Paral·lelament, les administracions hem de llançar el missatge que no hem tancat. Gràcies a l'esforç dels treballadors públics, seguim tramitant ajudes, avaluant projectes, pagant subvencions, atenent consultes, etc. En definitiva, seguim resolent problemes de les ciutadanes i ciutadans per estar preparats per l'endemà.

Perquè hi haurà un endemà. Arribarà el moment de tornar a posar-ho en marxa tot. Llavors, el món de la cultura trobarà el Consell de Mallorca per aportar líquid, avançar bestretes i flexibilitzar terminis, sense descartar línies d'actuació extraordinàries, per ajudar al màxim el sector de la cultura en el retorn a la normalitat. Una normalitat que serà inacabada i incompleta sense un món de la cultura ben vitenc.Si, com s'ha dit, el deure primer de les institucions públiques és que ningú quedi enrere, no podem deixar que això passi tampoc al sector de la cultura, ni en l'accés dels ciutadans, ni en les entitats i empreses del sector, ni en els professionals que s'hi dediquen.

Comprometent-nos tots, i les institucions públiques les primeres, perquè la nova primavera, que desitjam, sigui florida en flors, en cultura i en oportunitats per a tothom.