El coronavirus, la hostelería y los ERTES

La crisis del coronavirus está dejando sentir sus efectos en la población española a múltiples niveles y obliga a los poderes públicos a reaccionar ya mismo, yendo mucho más allá de los encomiables esfuerzos que hasta el momento está haciendo, en solitario, nuestro Sistema Nacional de Salud. Las empresas hosteleras de las Islas Baleares, nuestro auténtico motor económico, no son ajenas a esta realidad. Muchas están sufriendo ya cancelaciones de reservas, desabastecimiento y/o disminuciones generalizadas de clientes que las ponen ante la difícil tesitura de no poder dar trabajo a sus trabajadores. La buena noticia es que esta crisis es temporal y por ello las medidas a adoptar en relación con los trabajadores son también temporales, no definitivas.

La legislación laboral ofrece a las empresas que se encuentran en esta situación la posibilidad de suspender los contratos de los trabajadores. Es lo que se llama un ERTE (expediente de regulación temporal de empleo), a resultas del cual el trabajador deja de trabajar y el empresario deja de abonar la nómina, siempre de forma temporal. La Ley dice que las causas que justifican un ERTE son de dos tipos. Causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (causas ETOP), por un lado, y causa de fuerza mayor, por otro. Cuando concurre causa ETOP, existe un procedimiento para suspender el contrato de trabajo que obliga al empresario a abrir un periodo de discusión con los representantes de los trabajadores de hasta quince días y luego a observar determinados plazos antes de ejecutar la suspensión del contrato. Un procedimiento absolutamente inadecuado en momentos como éste, que exige respuestas inmediatas. Sin embargo, cuando concurre causa de fuerza mayor el procedimiento se agiliza mucho; se reduce a que ante la solicitud de la empresa, la Autoridad Laboral diga en un plazo de cinco días si concurre o no causa de fuerza mayor. Si la resolución gubernativa es positiva, el empresario puede efectuar una suspensión inmediata de contratos.

La clave para agilizar los ERTES en Baleares radica, por consiguiente, en que la Dirección General de Trabajo y Salud Laboral de la CAIB tenga claro que la pandemia originada por el coronavirus representa una situación de fuerza mayor que provoca desajustes productivos y ocasiona aumentos del coste del factor trabajo que las empresas o no pueden o difícilmente pueden asumir. La Ley y los Tribunales laborales conciben la fuerza mayor como un suceso imprevisible, inevitable y ajeno al círculo de responsabilidad del empresario y esto es lo que ocurre con el coronavirus. Tedros Adhanom, director general de la OMS, ha declarado que este brote es una pandemia y como tal hay que tratarlo a todos los niveles, incluido desde el mercado de trabajo. De la misma forma que el SARS se trató por los poderes públicos como una epidemia que por ejemplo justificó la cancelación de billetes de avión y el reembolso del dinero porque la situación originada era anormal, imprevisible, inevitable y ajena a la voluntad del cliente (sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid número 169/2006), de la misma forma, digo, tiene que afrontarse ahora el coronavirus en el ámbito laboral. Difícilmente puedo representarme otra actuación de la citada Dirección General que no sea la de constatar en plazo (máximo cinco días desde que se lo pide la empresa) que efectivamente los efectos del virus han provocado una situación de fuerza mayor laboral que habilita al empresario para suspender contratos. Condicionar esta constatación a que en los centros de trabajo aparezcan trabajadores infectados me parecería una barbaridad contraria a la lógica más elemental y también a la Ley, pues para estos casos de contagio hay que aplicar las previsiones de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que permiten a la Inspección de Trabajo, a los representantes de los trabajadores o a los propios trabajadores paralizar inmediatamente la actividad productiva por riesgo grave e inminente.

Esta situación laboral de suspensión contractual a causa del coronavirus no es buena para nadie pero es la menos mala para todos. Para los empresarios porque pueden minimizar el impacto de la pandemia en las finanzas de su empresa y para los trabajadores porque aunque dejan de cobrar la nómina, no pierden el empleo. La suspensión contractual también permite a los trabajadores afectados cobrar la prestación por desempleo si han cotizado el tiempo suficiente para ello. Durante la percepción de la prestación, además, la carrera de cotización del trabajador no se ve perjudicada porque el empresario está obligado a cotizar por contingencias comunes y profesionales, dándose la particularidad, que no está prevista para la suspensión por causas ETOP, de que los empresarios pueden solicitar a la Tesorería General de la Seguridad Social una exoneración de hasta el 100 por cien del pago de estas aportaciones. He querido, en fin, con estas líneas hacer una llamada a la responsabilidad de la Dirección General de Trabajo de la CAIB porque entiendo que tiene ante sí una oportunidad inmejorable para ayudar a nuestras empresas y trabajadores simplemente aplicando la Ley y porque tengo la firme convicción de que si se cuida el tejido empresarial la sociedad prospera porque es más fácil que exista cohesión social. Privar a las empresas de esta alternativa puede conducir directamente a medidas más drásticas en forma de despidos, algo que ya está planteando y llevando a cabo, según información periodística, alguna de las principales cadenas hoteleras con capital español en el contexto internacional.