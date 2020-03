Gràcies, María José!

Anava a titular aquest article Les dones mouen el món quan de sobte, de la manera més inesperada, m'he assabentat de la mort de la nostra amiga Maria José Varela. I dic bé, amiga i feminista exemplar, de les que dissortadament no abunden. D'ella record la seva mirada intel·ligent, aquella mitja rialla a cavall entre la ironia i la tendresa, el seu compromís en la defensa dels drets de les dones, que exercí tant com a presidenta del Lobby de Dones com des dels càrrecs institucionals que ostentà en la darrera i més madura etapa de la seva vida. Contundent quan calia, practicava el que jo qualificaria de feminisme amable, que no cal confondre en absolut amb la tebiesa o la manca de fermesa a l'hora de dur endavant les propostes que han permès avançar la nostra societat en matèria d'igualtat de drets i denúncia de les discriminacions sexistes, un terreny en el qual Maria José es movia com peix dins l'aigua. És a dir, silenciosament però amb una eficàcia i una dignitat poc comuna en la classe política, de la qual tenc la impressió que se'n sentia una mica llunyana.

La pèrdua de la nostra amiga Maria José s'ha produït casualment a les portes d'un nou 8 de març, la data en què recordam -com ens recordava ella, de manera tan respectuosa com insistent- que, tot i alguns tímids avanços, les desigualtats encara persisteixen en nombrosos aspectes de la vida social i laboral de les dones: l'encletxa salarial, les discriminacions per raó de gènere, les agressions sexuals, els assassinats masclistes... Sempre que va tenir ocasió, Varela va posar en evidència les resistències al canvi que demanava el Feminisme com a moviment social; però ho va fer sempre amb elegància, sense fer més renou del que era estrictament imprescindible, amb la mesura i l'equilibri propis de qui sap que les grans conquestes són el resultat d'una feina pacient i constant. Que els eslògans estan bé en determinades conjuntures però que no poden substituir mai el dia a dia, l'escoltar la gent, el baixar a peu de carrer si és necessari per prendre el pols a la realitat i actuar en conseqüència.

Maria José Varela va saber detectar ràpidament les arrels del problema: la invisibilitat de moltes, massa dones, que treballen de manera silenciosa i anònima per treure endavant els fills o les persones que estan al seu càrrec, sovint en condicions de gran precarietat i amb unes retribucions -si en tenen- molt per davall del valor de la seva aportació laboral a la comunitat. Tanmateix era ben conscient que aquesta mà d'obra, quantitativament molt gran però d'escàs reconeixement social i laboral, és la que permet que les comunitats es desenvolupin en un clima d'estabilitat emocional allunyat dels paràmetres a l'ús, on la competitivitat i el consum desmesurats marquen la pauta i releguen sovint les dones a un paper merament testimonial o de comparses d'un sistema com més va més obsolet i caduc.

Per tot això i molt més la recordarem sempre solidària, present de cos i sentiment a les concentracions del passeig del Born de Palma cada vegada que una dona era assassinada per la seva parella o company sentimental a la nostra Comunitat. Les seves intervencions no te deixaven mai indiferent ni eren meres declaracions de dol davant de la tragèdia. Maria José era de les que es posaven en la pell de les víctimes sense fer escarafalls ni proferir consignes innecessàries: el seu era un dolor social, humanament sentit perquè era una dona cabal i podia comprendre el sofriment de les dones més enllà de l'enrenou i la sobreactuació, tan freqüents darrerament en les concentracions i manifestacions on es reivindiquen els justos i legítims drets de les dones.

Gràcies, Maria José. El teu testimoni ens ajudarà a continuar lluitant des del treball, el respecte i la lucidesa, aquestes eines que tan bé feres servir a l'hora d'avançar en el camí cap a la igualtat i a través del qual transitaren les teves passes. El teu no haurà estat un caminar debades, pots estar-ne ben segura.