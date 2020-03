20 anys d'IBDona

Aquest any es compliran 20 anys de creació de l'Institut Balear de la Dona, una reivindicació de les associacions de dones que el mes d'abril de l'any 2000 es va veure materialitzada.

Des de el primer instant, l'IBDona va tenir una doble missió: defensar dels drets humans de les dones i combatre els estereotips. Combatre la violència masclista i crear cases d'acollida perquè les dones, fills i filles, víctimes de violència en la parella es poguessin refugiar, va ser la primera prioritat de l'IBDona. També s'impulsà des d'aquesta institució una llei que incideix encara avui en els drets polítics de les dones, la llei de paritat electoral, una llei pionera a Espanya que garanteix a totes les dones el dret a estar representades en els òrgans de decisió política en la mateixa proporció que participam de la vida, es a dir la meitat.

Combatre la violència masclista i restituir a les dones, fills i filles en el seu projecte de vida ha estat una constant al llarg d'aquests vint anys i ho continua essent avui. En aquest període s'han anat incrementant els serveis especialitzats per a la recuperació de la salut integral de les dones víctimes d'una parella violenta, assistència jurídica i acompanyament als tràmits judicials, assistència social, i des de l'any 2017 la garantia d'un lloc de feina durant un any per a les dones víctimes de violència masclista.

La igualtat de gènere ha estat l'eix articulador de les mesures per combatre els arquetips tradicionals i la divisió del treball: els homes el treball remunerat, i les dones la reproducció social que engloba la biològica, la cura dels membres de la família i les tasques domèstiques, és a dir, el treball no remunerat.



La divisió del treball s'ha trencat només parcialment. Mentre les dones ens hem incorporat massivament al món del treball remunerat, encara seguim assumint majoritàriament les responsabilitats de la cura dels fills, filles i parents dependents. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, el treball no remunerat recau en una tercera part sobre els homes, i dues terceres parts sobre les dones.

La llei 12/2006 de la Dona va ser una fita important perquè va introduir l'obligatorietat de l'adopció de mesures per fomentar la igualtat d'oportunitats a l'ocupació i la conciliació de la vida laboral i familiar i la coresponsabilitat del treball domèstic, entre altres mesures.

La llei 11/2016 d'igualtat de dones i homes, que s'ha desenvolupat els tres darrer anys, ha tengut una especial incidència en la coeducació i l'ampliació del concepte de violències masclistes que inclou totes les formes de violència que es fan a les dones pel simple fet de ser dones, tal i com preveu el Conveni d'Istanbul.

La coeducació s'està implantant en els centres educatius de les Illes Balears. Actualment 183 centres tenen agent de coeducació i la plataforma del moviment associatiu Escoles Feministes comprèn vuitanta centres que, des del voluntariat, desenvolupen coeducació. L'essència de la coeducació és la formació en valors, l'aprenentatge de la igualtat i el respecte cap a les nines i les dones. Serà l'eina que ens permetrà el respecte cap a l'altre en la seva diversitat.

Queda molt per fer per aproximar la igualtat de dones i homes, combatre la bretxa salarial, aconseguir la paritat en el treball autònom, en la gestió de les empreses, en els consells d'administració... És un repte que tenim avui en aquest món d'incerteses on l'aparició de una nova soca de grip posa en risc l'economia mundial. El món necessita del coneixement i experiència de vida dels homes i les dones, no podem renunciar al talent de la meitat de la humanitat, i l'IBDona té el deure de contribuir perquè la igualtat sigui el motor del benestar i convivència de les ciutadanes i ciutadans i els i les futures adultes de les Illes Balears.

*Directora de l'Institut Balear de la Dona