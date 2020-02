Fes que siguin segurs els ponts del diàleg

i mira de comprendre i estimar

les raons i les parles diverses dels teus fills.

( Salvador Espriu, La Pell de Brau).

El President del Govern, Pedro Sánchez, anunciava el 6 de febrer una "Agenda per al Retrobament" amb Catalunya, on es comprometien mesures com l'impuls a la regeneració democràtica, evitar la judicialització de la política, compromís amb la memòria democràtica, el compliment dels compromisos d'inversió, la reducció de la conflictivitat institucional, i sobretot, la primera mesura: obrir vies de negociació i diàleg sobre el futur de Catalunya. S'entén, no cal insistir-hi, en que el retrobament és entre Espanya i Catalunya, un procés i un concepte que agafat per la política de curta mirada, la política d'eslògans i poca profunditat es converteix en "entreguismo" o aliança "con independentistas y batasunos". Res més lluny de la realitat, el retrobament de Catalunya i Espanya després de distanciar-se o després de prendre camins divergents no només és una necessitat política per superar una situació bloquejada sinó que, a més, té antecedents històrics. El 14 d'abril de 1931 Francesc Macià proclamà la República Catalana dins de la federació de pobles ibèrics a Barcelona, el govern provisional de la República Espanyola va enviar a dos ministres catalans, Marcel·lí Domingo i Lluís Nicolau d'Olwer, a negociar amb Macià, i els acompanyà el socialista Fernando de los Ríos, Ministre de Justícia, i amb fama tenir un tarannà conciliador. Conta la crònica de l'època que Companys s'abraçà a Domingo quan es veieren a l'aeroport. Es diu també que fou de los Ríos qui proposà canviar el nom a la República Catalana i dir-li Generalitat, i darrera el canvi de nom iniciar un procés de descentralització i d'autogovern del que l'actual estat de les autonomies n'és hereu.

El diàleg va permetre a Catalunya accedir a l'autogovern i a la República Espanyola iniciar el seu camí històric, consolidant en aquell 1931 el canvi de règim, amb el suport i complicitat del poble català. No va ser un camí fàcil, però sens dubte fou el més profitós per ambdues parts en aquell moment.

Fou Azaña qui va dir "he sostenido siempre que el problema de Cataluña (...) era el primer problema español, en el orden político el más importante, el más urgente y el que, de ser resuelto, podía traer al país fecundos resultados." Paraules que sonen ben actuals. No només això, el mateix Manuel Azaña, a Catalunya estant el 1934 (experiència que contaria al llibre Mi rebelión en Cataluña) va creure que: "los separatistas acérrimos no eran tantos como los separatistas por desesperanza, criados a favor de lo que, con vocablo de fácil abuso, llaman 'incomprensión'." Comprendre, dialogar, són les vies que podran dur als "fecundos resultados" que anhelava Azaña. Respondre a Catalunya "amb la maça grossa" (expressió popular que el secretari recomana a Herodes, a l'Adoració de Moyà) no dóna resultats, i ja s'ha vist. El camí del retrobament és el del diàleg i la comprensió mútua.

* Senador per Mallorca