8 de març, temps per celebrar i per reflexionar

8 de març, temps per celebrar i per reflexionar

Cada any, quan s'acosta el Dia Internacional de la Dona, celebrem com la igualtat formal entre homes i dones s'acosta de cada vegada més a la igualtat material. Els primers vint anys del segle XXI han estat temps de conquestes per a la igualtat: hem aconseguit que les dones estiguin representades en els òrgans de decisió en la mateixa proporció que participen de la vida, és a dir, la meitat de la humanitat.

L'any 2020 és també un any important de celebració per diferents motius: fa quaranta anys que es va promulgar la Convenció de Nacions Unides per a l'eliminació de qualsevol forma de discriminació a les dones, vint-i-cinc de l'aprovació de la Plataforma d'acció de Beijing a la IV Conferencia Mundial sobre les Dones i 20 anys de la creació de l'Institut Balear de la Dona.

Els avanços en igualtat han permès que les dones millorem en la nostra autonomia econòmica: a finals de l'any passat, el nombre de mestresses de casa a Espanya era de tres milions, un 50 per cent menys que l'any 2012. És a dir, cada any al nostre país un milió de dones deixen de ser econòmicament dependents del seu cònjuge. De fet, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística en els darrers 15 anys s'han creat 1.824.100 llocs de feina nous, que estan ocupats per dones.

Malgrat les dades engrescadores, el vuit de març també ha de ser un temps de reflexió. La diferència entre homes i dones encara resisteix i fer-la minvar és lent i difícil. La bretxa salarial es manté igual des de 2008 amb molt petites variacions. A finals de l'any 2018 la diferència les dones cobraven un 22,35% menys que els homes i cada hora de feina feta per una dona es pagava un 15% més barata que la d'un home.

Actualment el 74 % de tots els contractes a temps parcial són amb dones i la taxa d'atur femenina és un 3,3 % superior a la dels homes. Només un 23% dels consellers entre les empreses de l'IBEX-35 són dones i encara són menys les presidentes de les empreses espanyoles un escàs 8,8%.



Les diferències continuen també després de superar l'etapa productiva. Malgrat que el 2019 hem reduït en 2 punts la diferència entre les pensions dels homes i de les dones, les pensionistes segueixen cobrant menys de mitjana que els pensionistes.

Les causes d'aquesta bretxa són múltiples, però tenen un denominador comú: el manteniment dels rols tradicionals d'homes i dones . Aquestes últimes són les que normalment responen de la cura dels i les menors i de les persones vulnerables.

Gairebé el 96% de les excedències per cura de fills, filles i parents fins al segon grau, les demanen dones, així com les reduccions de jornada també són sol·licitades majoritàriament per les dones. Elles són les que demanen els permisos per dur els fills o filles a la consulta mèdica o per assistir a les tutories als col·legis. Fora de l'horari laboral, la coresponsabilitat prevista com a deure legal en la parella tampoc és la constant.

La conclusió immediata és que per a les dones, la conciliació actua com un impost regressiu, perquè quan més temps es dedica a la cura de la família i a les tasques domèstiques, menys se'n pot dedicar a la carrera professional.

Els plans d'igualtat a empreses i administracions públiques són eines molt valuoses per eradicar les males pràctiques i proposar alternatives a la conciliació, que no impliquin perdre oportunitats a nivell professional. Es tracta de mesures com la flexibilitat horària, el teletreball o tenir només en compte la formació que es fa durant la jornada laboral per a la promoció interna.



La incorporació d'una auditoria de salaris al pla d'igualtat, com estableix el Reial Decret Llei 6/2019, ens donarà més claredat sobre les causes de la bretxa salarial i en la mateixa mesura les podrem afrontar solucions.

S'ha recorregut molt de camí des d'aquell fatídic 8 de març de 1875 a Nova York en què 120 dones varen morir per reclamar la igualtat salarial. Encara queda molt per fer sobre tot si mirem altres països on la realitat de les dones no ha canviat gaire des de llavors.

Això però no ens ha d'impedir veure que avui encara en la nostra societat queda molt camí per recórrer per assolir la igualtat efectiva. Han de ser societats com la nostra que en assolir-la serveixin d'inspiració a tot el món per a seguir avançant.