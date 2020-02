Els expoliadors d'AENA no són ningú per decidir el nostre futur

Fa un grapat de dies que se'n parla. AENA justifica l'ampliació de l'aeroport de Palma, que ja ha començat la licitació, i sempre en paraules del seu director Tomás Melgar, dient que "són les necessitats de la societat les que reclamen un aeroport amb més capacitat" i que "l'aeroport és una eina primordial per al desenvolupament econòmic de Mallorca". Francament, fa rialles venint d'una empresa com AENA, que és un instrument de manual d'extracció que quasi podriem definir com a colonial. Extreure per portar a una metròpoli i a unes elits foranes i pseudolocals tot el profit possible d'un territori i la seva gent.

L'ampliació de l'aeroport és quelcom absolutament aberrant des d'un punt de vista ambiental, social, econòmic i polític. A banda d'una contradicció amb la declaració d'emergència climática - que no hauria sigut possible sense l'empenta del moviment juvenil ecologista - que el govern estatal del PSOE no deixa de reivindicar com a una de les "mesures estrella" d'aquesta legislatura que hem encetat. No es pot tenir un doble discurs a Madrid i a les Illes Balears.

La realitat és que les emissions de gasos d'efecte hivernacle no han aturat de crèixer, paral·lelament a un monocultiu turístic tremendament perniciós, des de l'inici de la crisi. Quelcom que comporta més pressió humana sobre el territori, l'increment de l'ús de combustibles fòssils i la generació elèctrica, excés de residus, condicions cada pic més precàries pels treballadors, uns serveis públics ineficients per l'allau de nova població, mancances preocupants en recursos hídrics i un encariment de l'habitatge que no deixa el nostre jovent ni als més grans viure en condicions òptimes al seu país. 38 milions de passatgers és la xifra que podria transitar d'aquí a una dècada, segons apunten les dades que tenim, per un aeroport que no pertany a la ciutadania de Mallorca sinó a una empresa de l'IBEX35. Per això ens cal parar-ho ja.

Consideram que aquest projecte, una agressió en tota regla contra el medi ambient i el teixit social i econòmic local, no portarà res de bo per Mallorca i per les Illes Balears. A més, les formes opaques que han emprat són una burla per als ciutadans. Simulen unes suposades consultes de l'impacte ambiental que tendrà la seva decisió quan ja ho tenen ben lligat. Com defensen les entitats cíviques que s'hi han oposat via una plataforma unitària es tracta d'un macropojecte que hipoteca el nostre futur i que no ens deixa decidir, des de la sobirania que ens correspon, com volem que siguin les nostres infrastructures ni en quina direcció volem anar. No pot ser que com a país avancem de forma pionera en qüestions com la llei de residus o la de canvi climàtic i després, des de Madrid i des del gran capital, se'ns vulgui fer tornar enrere. Per això deim un no rotund a la proposta d'AENA. No es pot fer política progressista i ecologista defensant una ampliació que va contra els interessos de les mallorquines i els mallorquins.