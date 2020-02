El "nostre" aeroport

"És una eina primordial per al desenvolupament econòmic de Mallorca." Aquest és un dels arguments d'AENA per justificar l'ampliació de l'Aeroport de Palma. Un argument que fa uns anys hauria convençut bona part dels ciutadans de Mallorca. En canvi, avui „amb el canvi de perspectiva dels habitants de la nostra illa sobre el turisme i la crisi climàtica„aquesta argumentació és del tot contradictòria.

De la mateixa manera que és contradictori que tant el Govern de les Illes Balears com el Govern espanyol declarin l'emergència climàtica i que AENA projecti ampliar l'Aeroport de Palma. Amb aquesta ampliació arribaran més avions, que generen bona part dels gasos d'efecte hivernacle que provoquen el canvi climàtic. D'aquí a deu anys podran transitar pel "nostre" aeroport 38 milions de passatgers, i arribarem gairebé als 16 milions de turistes anuals.

L'any 1975 l'investigador George Doxey va determinar els cinc estadis cronològics que experimenta la població d'una destinació turística quan se sobrepassen certs límits de saturació. Aquestes cinc fases són: eufòria, apatia, molèstia, antagonisme i rendició.

Segons Doxey en la primera fase, la d'eufòria, l'arribada dels primers turistes és vista com una oportunitat de la població local per millorar la seva situació socioeconòmica. Passats els anys i amb l'augment del nombre de visitants, es passa a un sentiment d'apatia, i els turistes es converteixen en simples objectes de lucre. Quan el turisme ja es massifica, comencen els dubtes de la població local sobre els beneficis del turisme, i els planificadors intenten solucionar el problema incrementant les infraestructures en comptes de limitant el creixement. Això fa que arribin encara més turistes de manera incontrolada i, amb ells, més molèsties causades als residents, la qual cosa provoca que s'irritin i comencin a percebre els turistes com els culpables del deteriorament de la seva vida quotidiana (platges saturades, carreteres estibades, serveis públics ineficients, contaminació, incivisme, etc.). Actualment, a Mallorca la majoria social se situa en l'espai entre la molèstia i l'antagonisme. I som molts els qui ens resistim a entrar en la fase de rendició.

Si s'analitza l'evolució del turisme a Mallorca, des del boom turístic dels anys seixanta fins a l'actualitat, pens que hem anat cremant les etapes de l'estudi de Doxey una per una i que, per intentar revertir-les, és imprescindible aturar el projecte d'ampliació del "nostre" aeroport.

I escric el "nostre" aeroport entre cometes perquè la decisió es pren a Madrid, i en contra dels interessos dels ciutadans de Mallorca. AENA és una empresa de l'IBEX-35 que „amb una mentalitat colonial„ només actua per aconseguir el màxim benefici econòmic sense tenir en compte les repercussions negatives d'aquest projecte sobre el territori i els habitants, que a mode de resum i per manca d'espai, podem resumir en més renou als barris i pobles propers a l'aeroport, més saturació del litoral i les carreteres, pressió immobiliària (pujada dels lloguers i gentrificació), continuïtat d'un sistema econòmic basat en el monopoli del turisme de masses i llocs de treball temporals i precaris,ineficiència dels serveis públics en relació amb l'increment de població, manca d'aigua, increment de residus...

L'ampliació de l'aeroport de Son Sant Joan no és un fet aïllat. El capitalisme del BOE i l'economia colonial extractiva projecten destruir els territoris que Madrid no sent com a propis. L'STEI Intersindical també se solidaritza amb els ciutadans de València i comarques, que lluiten contra l'ampliació del Port de València. Aquest projecte expansiu „que ataca el medi ambient i el teixit econòmic local„ s'imposa des del Madrid de l'IBEX-35, ben igual que en el cas de l'Aeroport de Palma. Aquests macroprojectes hipotecaran els nostres pobles, sense que hi tenguem veu ni vot.

Compreneu per què el dret a decidir inquieta tant el Règim del 78?

* Secretari de Moviments Socials de l?STEI Intersindical