On són les "clàusules socials" de l'Ajuntament de Palma?

M'afany a fer una precisió relacionada amb el títol d'aquestes línies que, per raons d'espai, he resumit. Més enllà de les meves normals dificultats per a qualsevol reflexió en un títol, en aquesta ocasió era del tot insintetitzable una idea com ara: "A col·lació de la detenció de cinc persones per la mort d'un treballador a la piscina de Son Roca, on són les clàusules socials de les institucions de les Illes Balears, i, concretament, de l'Ajuntament de Palma?"

Recordem succintament els fets, a partir de la informació publicada per Diario de Mallorca (04-02-2020): La Policia va detenir a cinc persones per la mort d'un obrer en un accident laboral ocorregut a la piscina municipal de Son Roca, és a dir, en una instal·lació depenent de l'Institut Municipal d'Esports (IME). El desgraciat fet va ocórrer el passat 5 d'agost de 2019, i, ja llavors, es va informar que l'IME havia adjudicat les obres a una empresa privada que, alhora, va subcontractar a una segona empresa la realització dels treballs. Estam, per tant, davant un cas d'allò que s'ha denominat contractació en cascada. El Grup d'Homicidis de la Policia ha conclòs que el traspassat va caure des d'una altura de set metres, va sofrir lesions molt greus, i va ser traslladat en ambulància a Son Espases, on va morir poc després.

En el seu moment, Diario de Mallorca ja va avançar que quan els agents policials van acudir aquella mateixa nit al lloc de l'accident, van comprovar que l'escena havia estat manipulada, i que la bastida estava completament desmuntada i recollida. Ara s'ha sabut que l'estructura de la bastida no reunia les condicions mínimes de seguretat, que s'havia demorat l'avís als serveis d'emergències, i, en conseqüència, l'atenció mèdica a la víctima, que quan es va produir l'accident laboral hi havia altres dos treballadors sense contracte en el lloc dels fets, i que, en comptes de telefonar a emergències, només van avisar al seu cap, l'administrador de l'empresa subcontractada, qui, davant la gravetat de l'obrer accidentat, va reclamar la presència d'una ambulància mentre els seus empleats irregulars marxaven. La Policia sosté que va ser aquest empresari qui va desmuntar la bastida desplomada abans que els agents arribessin al lloc dels fets per a examinar-lo, amb la suposada intenció d'ocultar les seves deficiències, i eludir possibles responsabilitats. Per a acabar d'arrodonir els fets, l'anàlisi de la documentació de l'empresa també mostra irregularitats com, per exemple, que el Pla de Prevenció de Riscos Laborals contenia documents falsificats.

Tot plegat ha acabat, de moment, amb l'administrador de l'empresa subcontractada acusat d'homicidi imprudent i d'un delicte contra els drets dels treballadors, l'administradora de l'empresa adjudicatària acusada per l'homicidi, els dos testimonis han estat imputats per omissió del deure de socors, i un altre empleat de l'empresa és investigat per un delicte de falsedat documental.

Diguem de bell antuvi que, sense cap dubte, les hipotètiques responsabilitats (administratives i, fins i tot, penals) directes són de les empreses adjudicatària i/o subcontractada. Però hi ha una possible responsabilitat ètica i política per part de l'administració municipal palmesana. En aquest sentit, la pregunta clau és la següent: Amb quins criteris l'IME va adjudicar l'obra? Va prevaler el preu més barat? En qualsevol cas, no sembla que s'apliqués quelcom semblant a un procediment d'adjudicació amb clàusules socials. En aquest sentit, sembla escaient preguntar-se si quan el govern municipal de Palma xerra de "contractació pública amb responsabilitat social" es refereix també a la contractació que realitzen les empreses, organismes, i instituts municipals. Si no és així, hauríem de concloure que el punt 63 dels Acords de govern de l'Ajuntament de Palma de 14 de juny de 2019, pel qual es comprometen a intensificar "l'aplicació dels sistemes de contractació que preveu la instrucció per una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental, i lingüística de l'Ajuntament de Palma", és un compromís extraordinàriament aigualit.

Val a dir que en la legislatura passada el govern autonòmic, el del Consell de Mallorca, i el de l'Ajuntament de Palma van aprovar, respectivament, normatives i guies d'aplicació sobre clàusules socials en la contractació pública en cadascun dels àmbits institucionals. L'actual batle de Palma, José Hila, en la seva anterior etapa com a màxima autoritat municipal, en una de les presentacions sobre el "compromís social a la contractació pública" (11-10-2016) va dir: "Avui és marca un abans i un després en la contractació pública responsable, donarem exemple i esperem que la resta de la societat s'hi sumi". En aquest "abans" cal posar el que no hauria d'haver succeït, en l'evitable accident en la piscina municipal de Son Roca? A qui afecta veritablement el "després" anunciat fa més de tres anys? Quan es començarà a donar exemple de debò?