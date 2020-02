¡Dejen a las chicas en paz!

Esto fue lo que le dije a una periodista de un medio de comunicación estatal cuando me entrevistaba sobre el caso de las menores tuteladas y me preguntó si podía ofrecerles un contacto con ellas. "Entrevisten a los proxenetas y a los hombres que pagan por consumir sexo con menores, que son quienes generan esta situación ", le dije.



El sufrimiento de las menores en situación de vulnerabilidad frecuentemente se trivializa, convirtiéndose en espectáculo de consumo rápido. Los periódicos venden el doble, la gente se engancha a la televisión buscando más noticias, asombradas, como si viviéramos en un bálsamo de normalidad, y de pronto, nos enteráramos de que unas niñas a cargo de una institución pública son prostituidas en cuanto ponen un pie en la calle. Y ahí queda encendido el foco. Luego, pasará algo que nos haga mirar a otro lado y nadie se acordará de ellas. Y no cambiará nada porque no enfocamos donde hay que hacerlo.

Como que hay millones de hombres en el mundo consumidores de sexo de pago. Eso hace que aflore una industria milmillonaria muy poderosa, una de las que mueve la economía real mundial. Hay un subgrupo que desea sexo con menores, y compran imágenes pornográficas que les proporcionan redes poderosas, como la que acaba de caer -entre los que hay baleares-, con imágenes porno brutales de niñas y niños de 0 a 8 años.

Otros alquilan cuerpos de adolescentes. Pederastia no les gusta a los proxenetas, suena muy crudo, así que lo enuncian con los eufemismos de "sugardaddies con sugarbabies ". Este mercado es más fácil si cabe que con adultas, porque todo el mundo sabe que las adolescentes son mucho más vulnerables que las mayores, así que hay delincuentes que pagan a "ojeadores" cerca de institutos, discotecas, universidades -sí, allí también- y captan a las más frágiles. También, cómo no, ojean en los centros tutelados.

He escuchado estos días que habría que hacer centros en los que las chicas estén encerradas. Y me ha venido a la memoria lo que dijo Golda Meir, primera ministra de Israel hace muchos años. En aquel tiempo se denunciaban muchas violaciones allá, y algunos parlamentarios propusieron un toque de queda a partir del atardecer para las chicas y mujeres israelitas. Golda se dirigió al estrado y dijo: "No son las mujeres las que deben quedarse encerradas, ellas son las víctimas. Debería haber un toque de queda para los hombres que son los que comenten el delito ". Silencio profundo, se olvidó todo eso; no se puede tocar privilegios masculinos tan ancestrales.



Por eso, mejor no hablamos de ellos, y nos centramos en ellas. Mejor no pensamos en qué tipo de sociedad estamos forjando, donde el culto al cuerpo, la banalización de la sexualidad y el "todo se compra, todo se vende " es un dios poderoso, donde el sexismo y el machismo campan sin apenas cuestionamiento. Y sigamos asombrándonos de lo que aflora de tanto en tanto.

Por último, dejen de hablar de prostitución infantil, eso no existe, siempre es explotación sexual de menores.