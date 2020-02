Explotación de menores: crisis mayúscula y gestión decepcionante

Pocas veces un asunto había provocado tanta alarma entre los ciudadanos y tan poca entre las instituciones encargadas de gestionarlo. El escándalo de la existencia de decenas de menores tuteladas por la Administración que son explotadas sexualmente parece haber abierto un abismo entre una sociedad estupefacta, indignada por unos hechos intolerables que desconocía, y los organismos responsables de las víctimas, que parecen más obsesionados por destacar la complejidad del problema que por solucionarlo.

Las comparecencias de la consellera balear de Bienestar Social, Fina Santiago, y del presidente del Institut d'Afers Socials de Mallorca (IMAS), Javier de Juan, han desembocado en un sonrojante cruce de acusaciones y comunicados entre el Govern, la Fiscalía, la Delegación de Gobierno y el Ministerio del Interior. Un espectáculo desolador, a mitad de camino entre el corporativismo de quienes gestionan los centros afectados y la táctica de echar balones fuera para eludir responsabilidades.

La cuestión de fondo, sobre la que ha ido informando ampliamente Diario de Mallorca, es que existe un gravísimo problema en los centros de menores tutelados que gestiona el Consell de Mallorca, a través del IMAS. Son centros en los que residen niños y niñas -más de 300- que se ven obligados a vivir fuera de su entorno familiar por múltiples circunstancias, a menudo muy complejas. La labor de tutela y protección de estos menores encomendada a la Administración tiene una enorme trascendencia social, al tratarse de un colectivo muy vulnerable. Y precisamente por ello sobrecoge saber que hay chicas menores -al menos 16, como ya ha admitido el Consell, aunque pueden ser varias decenas según otras fuentes- que huyen de los centros públicos en los que están acogidas y durante estas escapadas son explotadas sexualmente por depravados que se aprovechan de su situación. La alarma por la proliferación de estos casos en Mallorca saltó a partir de 2015 y 2016, y llevó a crear una comisión para hacerle frente entre las distintas instancias implicadas en la protección de menores. Su trabajo, a tenor de lo que hemos conocido estos días, ha sido un fracaso.

La promotora de la citada comisión de coordinación fue Josefina Santiago, consellera de Bienestar Social en el anterior y el actual Govern de Francina Armengol. Santiago protagonizó el pasado martes una comparecencia parlamentaria cuyo objetivo -dar explicaciones- es loable, pero que, a tenor del resultado, solo habrá servido para añadir confusión al problema. Fina Santiago, que no tiene ninguna competencia directa sobre los centros de menores tutelados, que dependen del Consell, criticó la pasividad de la Fiscalía y de la Policía a lo largo de estos años. Al verse directamente señalados, ambos organismos se vieron obligados a salir al paso y rechazar estas acusaciones. Dimes y diretes que no aportan ninguna solución y que los ciudadanos contemplan atónitos, mientras se preguntan si entretanto alguna institución está trabajando de verdad en impedir que las menores sean prostituidas. Una atrocidad que ha seguido ocurriendo estas últimas semanas en pleno debate sobre el alcance de la pasividad de unos o la inacción de otros.



El Consell de Mallorca albergó el viernes la comparecencia del presidente del IMAS, el socialista Javier de Juan, y un pleno extraordinario que debía servir para encauzar la situación. Sin embargo, pese al tono moderado y el perfil técnico de De Juan, el resultado fue decepcionante. Bascular entre la aparente autocrítica y la complacencia por el trabajo realizado estos años en los centros de menores no basta, no aporta nada cuando hay un problema tan sumamente grave sobre la mesa. Hubiera sido más deseable una exposición realista de la situación, a todas luces inadmisible, y de las disfunciones o carencias que hacen posible que estas niñas caigan en manos de desaprensivos un día sí y otro también. Lo menos que cabía esperar en las actuales circunstancias era un anuncio de medidas inmediatas y contundentes para proteger a estas víctimas, y que sin más dilación se actúe policial y judicialmente contra aquellos que las violan y las prostituyen.

Pero ni una cosa ni otra se ha producido hasta la fecha. La coalición progresista que gobierna el Consell considera que los hechos que hemos conocido no requiere la asunción de responsabilidades políticas, así que el viernes respaldó sin fisuras al presidente del IMAS. La oposición exige su dimisión, y también la de la presidenta de la institución, Catalina Cladera, y la consellera del Govern Fina Santiago. El debate que se produjo tras la comparecencia de De Juan fue poco edificante, más centrado en sacar rendimiento político del drama que en solventarlo. Aun así, tienen razón aquellos que consideran que la gravedad de los hechos hubiera requerido la dimisión de algún responsable político del Consell, sencillamente porque no han cumplido la más elemental de sus obligaciones, que no es otra que garantizar la protección y el bienestar de los menores a su cargo.

Los ciudadanos tienen derecho a reclamar que los políticos hagan bien su trabajo y a exigir el relevo de los que no estén a la altura de lo que la sociedad les exige. Es obvio que en este caso el sistema de protección de las niñas ha fallado estrepitosamente y por tanto alguien debería asumir la responsabilidad de ese fracaso.