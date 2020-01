El año de la Rata en el centre de salut pere Garau

Por si no lo sabían, este año se celebra en China el Año de la Rata. Por si no lo sabían, el barrio palmesano de Pere Garau es el barrio más multicultural de Palma. Allí vive el 40 por ciento de la comunidad china que habita en la capital. Por si no lo sabían, el centro de salud de Pere Garau atiende a los 30.000 palmesanos del barrio. Por si no lo sabían, en este centro trabajan unas cincuenta personas, veinte de ellas médicos.

Y esto sí que lo saben porque ha salido varias veces en la prensa en los últimos días: el centro de salud es el reservorio de una manada de ratas que socializan y ligan, paseándose por los conductos del aire acondicionado. Como las ratas son muy presumidas sacaban de vez en cuando la patita, haciendo sus necesidades por las rendijas del aire acondicionado. Y como les gustan mucho los niños, tienen preferencia por las consultas de pediatría.

En el centro llevan más de cinco años celebrando los años de las ratas. Es decir, es el quinto aniversario de los roedores. De hecho, está por confirmar si la XX Olimpiada de Roedores Varios será en este centro, dadas las condiciones favorables, el mínimo estrés con el que vive y se solaza la tribu rateril. Se rumorea que incluso el famoso Ratatouille veraneó en el centro y lo visita regularmente porque le encanta Mallorca.

Es evidente que gozan de una gran permisividad, y que la colonia de ratas, ratones y ratoncitos es famosa en la Unión Internacional Ratera por su gran longevidad. Por si no lo sabían, este centro no solo tiene que soportar la dictadura roedora, sino que padece humedales, malos olores, desperfectos varios crónicos, goteras, inundaciones, consultas inundadas y clausuradas que constituyen múltiples y diarias incidencias que afectan a la salud de los trabajadores, y sobre todo a pacientes adultos y niños. Así llevan más de un lustro.

Lo han notificado por activa y por pasiva a las administraciones, pero el nihilismo, la inacción y la pasividad han sido las repuestas. Es sublime que no se puedan arreglar algunas importantes deficiencias en la parte antigua del centro (de más de cuarenta años) porque en los pisos de arriba viven unos okupas. El bien general subordinado de nuevo.

El centro de Pedro Garau es un riesgo para desarrollar claustrofobia y los usuarios se encuentran con el hacinamiento ya en la entrada, en la ventanilla de admisión e información, que no facilita el anonimato ni la intimidad de los pacientes. Pero este contexto es compensado por la excelencia profesional, disposición, actitud, humanización, calidad y calidez de los casi cincuenta profesionales que prestan su servicio en el centro.

La corresponsabilidad de las condiciones deplorables e insalubres del centro corresponde al IB-Salut y sobre todo al ayuntamiento de Palma, que es quien tiene que proveer del solar o los locales adecuados para la construcción de un nuevo centro. Y esto debe hacerlo ya. Es urgente y prioritario. Se lo exigen y se lo merecen 30.000 palmesanos que quieren ser considerados como el resto de los barrios.

Las dos entrevistas mantenidas con el alcalde Noguera y más recientemente con el señor Hila han sido decepcionantes y estériles. Los argumentos, siempre los mismos: no hay presupuesto o no hay locales. Inaceptable y poco creíbles. Lo que no hay es voluntad política para cumplir con el barrio y con la salud de sus vecinos.

El asunto colea desde hace varios años. Llegados a este punto en el que han emergido de nuevo las reivindicaciones de usurarios, profesionales y el sindicato médico, solo puede haber una respuesta, y esta no puede ser "lo intentaremos". Debe de ser la búsqueda activa, prioritaria y urgente de una ubicación adecuada, sin deslocalizar ni trasladar la atención a otros barrios. El IB-Salut lo tiene incluido en el plan de infraestructuras desde el 2015. ¿Qué ha pasado para que hayan transcurrido cinco años años y no se haya construido?

No es difícil, en este caso, despejar la incógnita. ¿Qué explicaciones va a dar el ayuntamiento a los sufridos vecinos y profesionales que tiene invisibilizados y ninguneados desde hace un lustro? Sobra su impostura mientras se predica el mantra de "centrados en las personas". ¿Incluye el eslogan a los 30.000 palmesanos del barrio?

La buena política debe de adaptarse a las necesidades reales de los ciudadanos. Nadie duda que la salud lo es, ya que es el eje sobre el que pivota –esa palabra que gusta tanto poner en circulación a los políticos– el Estado de bienestar. En este caso de 30.000 palmesanos del barrio más multicultural de Palma. Obras son amores y no buenas razones. Vamos a ver. Ya saben, aún aquí y ahora, en derrota transitoria pero nunca en doma.