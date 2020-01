Vergonya aliena pel desemparament de menors

L'altre dia, casualment, vaig veure una escena que d'alguna manera em va recordar el trist episodi de la violació múltiple d'una menor la Nit de Nadal a la barriada des Camp Redó. Anava caminant pels afores de Palma, prop de l'Amanecer, quan de sobte alguna cosa em va cridar l'atenció. A un descampat alguns cans perseguien infatigablement una cussa; eren tres o quatre i l'envoltaren entre tots fins a acorralar-la. Ella, emperò, no es va acoquinar i els va mostrar els ullals en un clara mostra de desafiament. Eren uns ullals blancs i esmolats que, almanco durant el temps que vaig presenciar l'escena, mantingueren a retxa els cans, que no obstant això es mostraven summament alterats i agressius.

No gaire lluny, a un centenar o dos de passes a tot estirar, els amos dels cans (la majoria eren homes, si mal no record) presenciaven divertidament l'escena. Jo no me'n podia avenir: es tractava d'una imatge tensa, fins a cert punt dramàtica, que al meu parer requeria de la seva intervenció per evitar mals majors entre les seves pròpies mascotes. Sé que no es pot establir un paral·lelisme total entre el regne animal i la conducta de les persones; el cas és que semblava que aquella cussa se sentia amenaçada, intimidada per l'actitud dels cans que, cecs pels seus instints i fora de si, l'arraconaven violentament contra la reixa del solar. Tot i que ara no és època de zel, semblava com si aquells animals perseguidors volguessin deixar clar qui era més fort i que per tant manava. Talment alguns homes que no mereixen el qualificatiu de tals.

La menor que va denunciar la violació múltiple des Camp Redó no tenia ullals, ni tan sols la força ni la voluntat suficients per mantenir a retxa els seus agressors. Prou se n'encarregaren que quedàs ben anestesiada, aquesta voluntat, a fi de perpetrar el seu pla i fer creure posteriorment que es tractava de relacions consentides. Però els fets no acabaren aquí i les indagacions posteriors -realitzades en bona mesura a instàncies d'aquest diari- posaren de manifest la situació de desemparament en què es troben un nombre considerable de menors, teòricament tutelades pels serveis socials del Consell de Mallorca, que sovint són objecte d'explotació per xarxes de prostitució i/o de malvats que les capten i se'n serveixen sexualment a canvi d'alguns regals o bagatel·les. Tot i el seguit de manifestacions -algunes realment lamentables, desafortunades com a mínim- que es produiren per part de la classe política i els responsables de l'IMAS, la sensació que tenguérem molts de ciutadans era d'absoluta perplexitat, de vergonya aliena davant allò que sens dubte constituïa un desemparament inaudit d'aquestes al·lotes, per molt que hom hagi intentat justificar-lo en el règim de lliure entrada i sortida dels centres responsables de la seva tutela.

Doncs bé, i sense voler frivolitzar en un tema tan summament delicat, algunes d'aquelles actituds i explicacions em recordaren una mica la indolència i la passivitat dels amos dels cans del solar de l'Amanecer. No dubt que el Consell disposa de bons professionals a l'hora d'abordar una temàtica tan complexa, però està clar que alguna cosa està fallant en l'engranatge que ha de garantir la protecció d'un col·lectiu tan vulnerable com el de les menors que viuen sota la seva tutela. I és responsabilitat de tots, polítics, professionals, jutges i cossos de seguretat, evitar que caiguin en mans de depravats i proxenetes sense escrúpols. Si he de sincer, he trobat a faltar coratge i decòrum, en tot aquest afer, i m'han sobrat xerrameca i excuses de mal pagador.

I voldria anar errat de comptes, ho dic de bon de veres.