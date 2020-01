Cinema i Turisme: una oportunitat

Voltant pels pavellons en aquesta edició de Fitur, et podies trobar un dels "immaculats" de Joc de Trons o amb la figura del popular Chanquete, qui reclamava l'atenció a l'estand de Nerja. No és una anècdota original, a la World Travel Market a Londres hem pogut veure al Hagrid de Harry Potter, convidant a visitar la capital, o als personatges de Star Wars, com a reclam per Irlanda. Que el cinema crea producte turístic no és un fet nou, fa anys que els escenaris de rodatges famosos s'han convertit en un reclam per al turisme, el cas més conegut el trobam a Tunis. Girona, Dubrovnik, Sevilla i sobretot Irlanda tenen rutes relacionades amb Joc de Trons, Nova Zelanda amb el Senyor dels Anells...

Parlam molt de crear producte, de manera que ens permeti allargar la temporada, que ens permeti atreure un tipus de turista diferent, precisament el turisme cinematogràfic és una oportunitat per fer-ho, ja que és un fenòmen de cada cop més potent. No és casualitat, les plataformes televisives mouen actualment xifres galàctiques d'inversió en producció: el 2019 la plataforma Netflix invertia 15.000 milions de dòlars i es calcula que les plataformes van invertir l'any passat al voltant de 108.000 milions d'euros, principalment en sèries que quan triomfen es converteixen en fenòmens mundials amb milions de seguidors.

Estam parlant, per tant, no només de la sinèrgia que es pot establir amb el turisme, i que com comentàvem al principi té ja anys de recorregut, sinó d'una oportunitat de captar inversió en un sector econòmic molt potent a nivell mundial i pel qual Mallorca té molt d'atractiu. Per això és un encert que el Consell de Mallorca centràs la seva oferta a Fitur en les aventatges de la nostra illa com a plató, amb un acte als cinemes Callao, o que a la pròpia Fira hi tornàs haver, per segon any, l'espai Fitur Screen, dedicat a les Film Comission de tot l'estat, és a dir, als organismes que fan la doble feina de promocionar els territoris per atreure rodatges i faciliten que aquests es puguin dur a terme quan finalment aterren a la seva comunitat autònoma o illa en el nostre cas. Mallorca ja suma experiència i reconeixement, amb pocs anys acumulats encara.

I és que d'aquesta tasca se'n poden extreure importants beneficis per la nostra terra que podríem resumir en tres línies principals: en primer lloc, quan es roda una sèrie o una pel·lícula els espais que serveixen d'escenari per a la ficció es converteixen en un atractiu per a un tipus concret de turista, estam creant producte turístic, sense el segell d'estacionalitat, a més de contribuir a millorar el posicionament de la marca Mallorca. En segon lloc, les pròpies produccions es converteixen en una inversió amb un evident benefici immediat per l'economia local, tant per la contractació de professionals de l'audiovisual (que en tenim molts i bons) com per tota la logística que es mou al voltant d'un rodatge (allotjament, transport, serveis); el 2018 a Espanya es produïren 58 sèries, amb una contribució al PIB estimada en 655 milions d'euros, es calcula que si s'arribàs a la xifra de 72 sèries la contribució seria de 812 milions d'euros, creant al voltant de 18.000 llocs de treball, tractant-se en aquest cas de treball qualificat. En tercer lloc, i no menys important, no deixem de banda que es tracta d'una indústria cultural, que la conversió de la nostra illa en un pol atractiu per a la producció audiovisual representa una oportunitat de projecció dels creadors locals.

No hi ha dubte que el sector audiovisual té un potencial molt gran i representa una oportunitat que no podem deixar perdre.