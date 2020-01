Què passa amb les escoletes del patronat de Palma?

L'ajuntament de Palma només ha creat un promig de 11 places anuals els darrers 40 anys. Neixen quasi 4.000 infants palmesans cada any. A Palma hi viuen més de 11.000 infants de 0 a 3 anys. Palma compta ara amb 1.048 places públiques de 0 a 3 anys. L'oferta de places a escoletes públiques de Palma just arriba al 9% dels infants que hi resideixen. La més baixa de Mallorca en poblacions de més de 10.000 habitants. Una de les proporcions més baixes de capitals de tot l'estat espanyol.

L'oferta de places escolars privades de 0-3 és del 21,4%. El conjunt d'oferta pública i privada a Palma és del 30,7%. Absolutament insuficient per les necessitats de les famílies.

El Document Marc sobre l'educació 0-3 dictamina que tots els municipis han d'arribar al 37,5% de places abans del 2023. El Pacte per l'educació de 0 a 3 anys signat al Parlament recull el compromís. Per arribar a aquest 37,5% urgent Palma necessita quasi 800 places més.

Un estudi publicat l'any 2018 per l'Institut d'Estudis Fiscals (IEF) del Ministeri d'Hisenda situa en un 72% les places escolars de 0 a 3 anys necessàries per cobrir les necessitats de les famílies i dels infants.

És a dir: a Palma falten unes 800 places 0-3 per cobrir el mínim-mínim-mínim. I en falten més de 5.000 per arribar al que des de l'IEF es considera recomanable.

Qui a Palma cerca un centre públic ho té malament. En algun districte només poden tenir plaça 3 de cada 100 infants. Lògicament moltes famílies ja n'hi ho intenten.

Els partits es presentaren a les eleccions municipals del 2019 prometent construir escoletes a Palma. El 2015 també. El 2011 també. Però des del 2011 l'ajuntament no ha obert cap escoleta. En aquesta legislatura, ara com ara no sembla que hi hagi indicis de canvi.

El 1979 va crear 485 places. Però des de l'any 1980 l'ajuntament només ha obert 6 escoletes amb un total 453 places. Un promig d'una escoleta cada 6 anys. Un promig de 11 places anuals.

Abans d'eleccions una i altra vegada prometen construir 1 ó 2 escoletes cada any. Quan governen diuen que no tenen recursos per obrir escoletes noves. En que quedam?

El desembre passat el Patronat d'Escoles Infantils de Palma va transferir a EMAYA 904.726 euros que li havien arribat de la Conselleria d'Educació pel manteniment de les escoletes. En què quedam?

El 2018 a l'ajuntament li va quedar un romanent (un sobrant) de 32 milions. En què quedam? No tenen doblers i tanmateix a final d'any queden 32 milions al calaix?

Digueren que aprofitarien el romanent per posar climatització de les escoletes durant el 2019 i ara diuen que ho faran 2020 per l'estiu de 2021. En què quedam?

Ben segur que l'actual govern de l'ajuntament de Palma aprofitarà el pressupost que la Conselleria d'Educació ara dedica a crear places públiques en col·laboració amb les administracions locals.

Les famílies i els infants de Palma no poden seguir així.