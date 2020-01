Glosario neurobiológico del Supermegaplus

Reconozcámoslo, el supermegaplus baleárico bien merece un pequeño ensayo sobre sus propiedades neurobiológicas mágicas sobre el kilo y medio de cableado químico eléctrico que es el grano que tenemos entre los hombros. Espero que este breve ensayo nos ayude a aceptar lo imprescindible que es que nuestros políticos lo cobren y que no aumente la inmerecida desafección y desacreditación, ya de por sí muy generalizada. La publicación en Diario de Mallorca de los sobresueldos ha sido como tirar una piedra en un estanque, con círculos concéntricos de daños colaterales con una gestión manifiestamente mejorable de algunos políticos. Por otra parte ha tenido un efecto beneficioso, ya que nos ha recordado que existe un portal, -más bien gatera-, de apariencia (en lenguaje politiquero, tras-parencia) en el que por cierto no aparecía.



SUPERMEGAPLUS: Es un plus singularísimo ya que contiene los tres estados de la materia: es sólido, (tras el seudoterremoto parlamentario, ahí sigue), tiene una gran liquidez (dos veces el SMI mensual y 20 veces la indemnización de residencia de médicos, jueces, profesores, etc.), y está en estado gaseoso ya que no aparece en el portal de Apariencia. Por otra parte a pesar de su singularidad goza de una gran pluralidad entre el selectivo ámbito político balear y nacional. Es absolutamente legal, aunque genere reacciones emocionales negativas y malentendidos entre la ciudadanía. Tiene una gran capacidad integradora y concita en su defensa a los partidos del más variado pelaje ideo-ilógico.



SUPERMEGAPLUS Y NEUROTRASMISORES: Potente remedio que actúa sobre la plasticidad neuronal y sobre el mogollón presináptico, liberando riadas de endorfina, muy eficaces para afrontar el estrés y los sinsabores terrenales que acechan a algún@s polític@s. Para ser efectivo se recomiendan mega dosis mensuales, en forma de bolus único inyectado en la cuenta bancaria. No funciona con dosis homeopáticas. Tiene muy buena tolerancia y nunca tiene efectos adversos para el beneficiario.



SUPERMEGAPLUS Y SEROTONINA: El megaplus es muy eficaz en el aumento de la diva de la serenidad, que es la serotonina, que disminuye la resonancia emocional, endurece el corazón, y aumenta la resistencia al estrés favoreciendo la adaptación al ambioma balear. Clave en disminuir la quejorrea política de algún@s diputad@s, que no llegan al final del mes.



SUPERMEGAPLUS Y DOPAMINA: Oh la la, "c'est le plaisir y le hedonisme". Sin dopamina la vida es gris y oscura. No hay color. Nada nos recompensa. El sobresueldo es un tsunami de dopamina y de euforia en el cerebro de los políticos, aumenta la música límbica y atenúa el control del lóbulo prefrontal, no activando la vergüenza.



SUPERMEGAPLUS Y OXITOCINA: Es más controvertido su papel sobre la oxitocina, que regula la empatía y la vinculación social. En algunos estudios parece que la baja de forma muy considerable. Permite que los políticos hagan promesas que nunca cumplen, porque, como ellos dicen, "solo comprometen a los que se las creen".



DISTRÉS DEL EPILOGO MENSUAL BALEAR: Es un nuevo y específico distrés, que aparece en las postrimerías del mes y que solo afecta a alguna política, a la sazón en el Par-lamento. El distrés afecta a muchos ciudadanos baleáricos, aunque es mucho más grave, ya que carecen del mencionado antídoto y afecta al preámbulo, al intermedio y al epílogo del mes.



INDEMNIZACIÓN DE RESIDENCIA: Es autonómico y compete, por lo tanto al Govern, actualizarlo tras largos años bloqueado y equipararlo, con las islas Canarias, donde se puso en marcha, para captar, retener y fidelizar médicos y profesionales.



REVÁLIDA CIUDADANA: Si la noticia sobre los sobresueldos aparecida en DM causó gran indignación y estrés entre la ciudadanía, todo empeoró con la gasolina han echado al fuego algunos políticos, pillados en el renuncio. Anorexia argumental y escaso nivel deliberativo. El Par-lamento no ha pasado la reválida ciudadana en este tema.



RE-REB: Otro gran neuromodulador cerebral social. Es el acrónimo de régimen raquítico escuálido balear. El proto REB que nos ha endilgado la jibarizadora ministra Montero, es irrisorio. Sería una incongruencia mayúscula y penalizable que PSOE y Podemos, socios en un Gobierno de Personalidad Múltiple, no nos dieran un REB justo o la deuda sanitaria histórica (unos 2.800 millones), a equiparación con Canarias, construir el espacio sociosaniatrio, la atención primaria y la salut mental que necesitan nuestros ciudadanos. El debate social y sindical está más abierto que nunca, porque el agravio entre el plus de residencia de algunos altos cargos del Govern, versus los colectivos dedicados al servicio público sobre los que se articula el llamado estado de bienestar de nuestra comunidad, es abismal.¿Se han publicado ya, los sobresueldos en el portal de Apariencia/ versus Trasparencia? ¿Por qué estas diferencias, cuando existe un déficit de médicos, policías, maestros, funcionarios etc. y hay un superávit de altos cargos? Ya saben, en derrota transitoria pero nunca en doma.