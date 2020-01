El 'sistema' fracassa

La capacitat d'astorament dels periodistes és molt limitada. Només en situacions molt especials una notícia té la capacitat d'emocionar-nos. Una d'aquestes informacions trasbalsadores és una exclusiva publicada aquesta setmana per Diario de Mallorca: l'existència d'una xarxa d'explotació sexual dels menors acollits en centres públics.

Des de la primera publicació dels fets s'han succeït els titulars. Cada un dels nous avanços informatius deixava més bocabadats als lectors: "L'IMAS (Institut Mallorquí, d'Afers Socials) admet que existeixen 'xarxes organitzades de captació' per a prostituir menors". Eren paraules del director de l'organisme, Javier de Juan. "La nina de Corea denuncià tres violacions al llarg del darrer any" o "desenes de nines que fugen dels centres de protecció es prostitueixen a Palma" són altres dels titulars de la setmana.

El dijous ens va espantar una declaració i ens va preocupar un comunicat. L'espant ens arribava pel testimoni d'un educador: "Quan duen sabates noves, saps que s'han prostituït". Es refereix a les menors que fugen i l'endemà tornen al centre d'acollida amb regals que no es poden pagar. Els experts assenyalen fins i tot el punt neuràlgic de contacte dels menors que es prostitueixen: l'estació intermodal.

El comunicat que ens va preocupar fou el del fiscal superior de Balears, Bartomeu Barceló. Anunciava que la Fiscalia ha obert una investigació sobre els fets desvetllats per Diario de Mallorca i s'ha adreçat al cap de la Policia Nacional, Gonzalo Espino, perquè "identifiqui els presumptes responsables".

La comunicació també informava que "els darrers anys s'han denunciat davant la Fiscalia diferents casos concrets de conductes que afecten menors d'edat per fets similars o semblants" i que "sempre s'han investigat com qualsevol fet amb característiques de delicte".

És l'hora de fer recompte de fets. Els responsables de protegir als menors saben des de fa estona que existeixen xarxes d'explotació sexual dels que fugen dels centres. Existeixen informes interns que denuncien aquests fets des de fa anys. Alguns policies sabien que això passava i passa sense que ningú prengués cap mesura efectiva des dels serveis socials. Els fiscals havien obert procediment per casos semblants sense que, al manco al seu comunicat, informin sobre els èxits o fracassos de les investigacions.

El resultat final és un gran fracàs. Fracàs del sistema de protecció dels menors, incapaç d'evitar que adolescents que ja han protagonitzat històries terribles des de la seva infància surtin d'una dinàmica destructiva. Fracàs dels responsables que, segons els testimonis, rebien informes que no es traduïen en mesures eficients. Fracàs del Consell de Mallorca, que preferí obviar el problema abans que fer-li front. Fracàs de la Fiscalia i dels policies que investigaren anteriors denúncies sense que la seva intervenció hagi arreglat res. Fracàs de tots els que preferim no saber res d'aquests d'assumptes.

Sigui per deixadesa o per incompetència, el sistema ha fallat. Si és per incompetència tenim raons per estar avergonyits. Si estam davant un cas de deixadesa, la vergonya és cent vegades major. El fiscal investigarà. El PP, El Pi i Ciutadans demanen responsabilitats polítiques i una comissió d'investigació en el si del Consell. Uns i altres haurien de treballar amb un pensament únic: els menors. I, ara sí, trobar solucions.

L'historiador grec Tucídides escriu sobre la reacció col·lectiva dels ciutadans en moments d'anarquia: "Davant l'extrema violència del mal, els homes, sense saber què seria d'ells, es deixaren arrossegar cap al menyspreu tant de les coses divines com de les humanes". El mateix pot passar a aquests menors: sentir fàstic vers qualsevol regla després de patir les conseqüències de la maldat.