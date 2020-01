Una oportunitat per les guarderies

Les guarderies de Mallorca comptaran amb ajuts econòmics i tècnics per millorar la seva oferta per a les famílies. La Conselleria d'Educació, donant compliment al Pacte 0-3 signat al Parlament, en el marge de dos o tres mesos publicarà una convocatòria d'ajuts econòmics per a les guarderies que vulguin reconvertir les seves places en places educatives.

Pendents de què la publicació en el BOIB ho confirmi, la Conselleria d'Educació pagarà les despeses fins a un límit de 2.500 euros per cada plaça que es reconverteixi en educativa, ja sigui millorant les instal·lacions, ja sigui traslladant el centre a un espai amb les condicions adequades. El Conseller d'Educació, durant el debat del Pressupost 2020 va anunciar una inversió de 2,9 milions d'euros per aquests ajuts fins a finals del 2023.

Això suposarà que una guarderia que disposa de tres aules i amb un total de 37 infants escolaritzats, podrà optar a un ajut de fins a 92.500 ? per adequar les seves instal·lacions sempre que ho sol·licitin en el termini que estableixi la convocatòria que possiblement surti abans de març.

Aquesta gran oportunitat permetrà d'una banda que els propietaris dels centres que ara són guarderies puguin reconvertir-les en escoletes autoritzades i treballar així en millors condicions. També permetrà que els infants petits puguin desenvolupar-se i aprendre en millors instal·lacions i amb l'atenció que cal que rebin a aquesta etapa i que les seves famílies comptin amb centres amb més recursos.

Quines altres facilitats tenen per convertir-se en escoletes? El passat més de juliol es va publicar la modificació del decret 60/2008 i les guarderies que ho demanin abans de juliol del 2021 comptem ja amb facilitats legals per tramitar l'autorització com a centres d'educació infantil. Si ho sol·liciten abans del juliol del 2021 poden autoritzar-se amb menys requeriments d'espais.

El decret també estableix que es poden autoritzar centres de primer cicle d'educació infantil que obrin menys de deu mesos a l'any. Així faciliten als centres que acullen infants durant les temporades d'estiu.

Per comptar amb aquests avantatges els centres ho han de demanar abans de juliol del 2021, però tindran fins a finals del 2023 per a complir els requisits de centres educatius.

Les persones que ara hi treballen sense la titulació requerida per desenvolupar la tasca també tindran marge fins a finals de 2023 per tenir la titulació o acreditació pertinent a partir del reconeixement de la seva pràctica.



Aquestes guarderies reconvertides en escoletes podran ser centres col·laboradors de la Xarxa Pública d'escoletes i, per tant, els seus alumnes tendran la possibilitat de rebre ajuts individuals de menjador, ajudes a l'escolarització i ser atesos pels Equips d'Atenció Primerenca de la Conselleria d'Educació.

La Conselleria d'Educació aposta ara per l'ampliació de l'oferta de places d'educació infantil del primer cicle. Val la pena que a Mallorca no deixem passar aquesta oportunitat que difícilment es tornarà a produir.