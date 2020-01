El referèndum d'independència de Franco

El Govern encara no ha nascut i les trabucades, de moment dialèctiques, tronen un dia sí i l'altre també. El nostre general–regidor o regidor–general Fulgencio Coll ho diu per escrit. Pablo Casado, Santiago Abascal, Inés Arrimadas, per un costat, o Quim Torra i Laura Borràs, per l'altre, ho fan de paraula.

Les paraules gruixudes carreguen l'aire amb una intensitat que recorda l'ambient postrevolucionari de La Gloriosa, la de setembre 1868. Llavors republicans federals, cantonalistes, borbònics alfonsis o defensors del Duc de Montpensier impulsaven diaris i pamflets que s'escrivien amb paraules de foc... fins que alguns conspiradors, avui encara desconeguts, agafaren els trabucs de bon de veres, assassinaren al general Juan Prim i acabaren amb les esperances d'una monarquia moderna encapçalada per Amadeu de Savoia.

Pedro Sánchez encara no ha obert la boca, tal vegada ho hauria d'haver fet més aviat i més sovint, i ja l'han acusat de traïdor. Paraula emprada també per condemnar injustament i amb proves falses Alfred Dreyfus, el militar francès que torna a l'actualitat gràcies a la pel·lícula de Roman Polanski. Vegem alguns dels arguments emprats contra el nonat govern de coalició entre socialistes i Pablo Iglesias.

Si fa un any fou la paraula 'relator' qui ajuntà PP, Vox i Ciudadanos a la plaça Colón de Madrid, ara és la 'consulta' per resoldre el conflicte creat entre catalans independentistes i partidaris de la centralització d'Espanya, molts dels quals veuen en l'anticatalanisme una manera de sumar vots a la resta de comunitats.

Una consulta, referèndum seria la paraula adequada, d'autodeterminació serà il·legal sense canviar la Constitució. Però un referèndum per aprovar un nou Estatut serà perfectament legal. Ja se celebrà el 2006, hi participaren dos milions i mig de catalans i guanyà el sí al nou text amb un 73% dels vots i una participació superior a la del referèndum constitucional de 1978. Si vuit jutges del Constitucional no haguessin corregit la voluntat democràtica expressada a través del Parlament Català, el Congrés, el Senat i el vot directe, probablement no ens trobaríem en l'embull actual.

Una consulta/referèndum serà perfectament legal si s'ajusta a la llei. Tant com ho fou el d'independència de Guinea Equatorial de 1968. Sí, el franquisme organitzà un referèndum d'autodeterminació d'una de les seves províncies. Votà a favor de la segregació un 64,32% del cens electoral i Espanya va retirar la seva bandera a Malabo el 12 d'octubre, Dia de la Hispanitat o de la Raça aquells temps, del mateix any. També s'han fet referèndums legals al País Basc, Galícia o dos a Andalusia.

Carreguen contra l'inexistent Govern els que s'oposen a la reforma de la reforma laboral de 2012 –per cert, validada al Congrés amb el vot conjunt del PP i els avui molt independentistes diputats de Convergència i Unió– o a noves pujades del salari mínim. Són els mateixos que ja anunciaren una allau d'acomiadaments amb l'anterior revisió, però que mai consideraran que les gratificacions a executius d'empreses en pèrdues siguin negatives per a la seva viabilitat o veuen amb normalitat les pujades salarials de dos dígits dins l'Ibex-35.

El Govern, si arriba a constituir-se, serà complex i de viabilitat difícil, però Espanya no pot seguir eternament en la interinitat. És necessari que algú comenci a prendre decisions. Recordem els temps en què es concedien cent dies de treva als nous governants. Ara estam a menys seixanta dies. Primer cal escoltar el programa d'actuació davant el Congrés, després fer un seguiment de l'acció i llavors, carregats de raons, criticar tot allò que sia criticable. Tota la resta és una bogeria que sols beneficia els populismes d'ambdòs extrems.