Gran Nadal i millor 2020

De vegades dubt. No sé si en Rafel Nadal és més interessant pels seus triomfs en el món del tenis o pel seny que brolla quasi sempre de les seves paraules. La llarga i intensa entrevista publicada dimarts passat per Ricard Cabot i Alexander Cortès no ha resolt el meu dilema. Què admir més, els seus 19 títols de Grand Slam o la claredat amb què s'expressa?

No vol entrar en polèmiques polítiques, però si és necessari, no les defuig. Quan obre debat amb el batle de Manacor reconeix el que altres negarien: que el nom Nadal obre moltes portes. Però també deixa en evidència Miquel Oliver. Quin altre esportista del seu nivell haguera arriscat milions amb una inversió al seu poble quan Madrid, Barcelona o París li haurien obert les portes?

El que més importa d'aquest episodi és quan parla de sentiments: "Hi ha coses que fan mal i més quan són a ca teva". Desconec si el tenista llegeix molt. No parlam mai de les seves lectures, contràriament al que passa amb altres esportistes. En qualsevol cas, per instint o pels llibres, les idees que neixen de les seves frases lliguen amb les de pensadors, escriptors i filòsofs. Per exemple, la seva invocació al dolor recorda André Malraux quan escriví que "tot home se sembla al seu dolor". Si fem cas al polític i escriptor francès, és fàcil deduir que l'angoixa de Nadal per l'embull de l'Acadèmia obeeix al fet que se sent part de Manacor i que el seu ésser perd sentit sense aquestes arrels.

Els darrers mesos ha parlat en algunes ocasions del final de la seva carrera esportiva. A l'entrevista ho planteja amb naturalitat: "Tenc altres coses que em fan feliç per no tenir por a la retirada". L'emperador i pensador Marc Aureli donaria la seva aprovació amb aquesta meditació: "La felicitat de la teva vida depèn de la qualitat dels teus pensaments".

Record alguns horabaixes a Diari de Mallorca, quan semblava que Nadal, assetjat per les lesions, no tornaria a gua-nyar mai més un torneig. Jo era dels que creien que ja havia donat tot el que podia. Sense coneixe'ns, perdona la meva incredulitat: "Alguna vegada m'han dit que estic acabat i no m'ha molestat, perquè aquest dubte també l'he tengut jo". I aquí és Jorge Luis Borges qui lloa el manacorí en assegurar que "el dubte és un dels noms de la intel·ligència".

En aquests moments de defalliment, quan molts haguéssim tirat la tovallola, Nadal tragué el seu millor armament: "Estic satisfet perquè m'he esforçat per aconseguir el que he aconseguit". L'accent està posat en l'esforç, no en el triomf. També podria ser feliç si els èxits fossin menys espectaculars. En qualsevol cas, va seguir el consell de Winston Churchill: "L'esforç continu, no la força o la intel·ligència, és la clau per desbloquejar el nostre potencial".

L'entrevista dona per molt més i aconsell la seva lectura a qui encara no ho hagi fet. Parla de derrotes i d'ambició. De deutes inexistents de l'Open d'Austràlia i, fins i tot, de política. "Els nostres líders, d'un costat i l'altre, són massa agressius i radicalitzen la societat". Una gran veritat que cap polític escoltarà per assolir un millor 2020.