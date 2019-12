Nadal forma part del nostre imaginari col·lectiu a través d'innumerables costums -no exempt d'aspectes folklòrics, paralitúrgies i accions melodramàtiques, àdhuc de crítiques-, que hem anat sacralitzant amb el temps, com els himnes i les nadales, les poesies i la prosa, les pel·lícules i la música, els regals i l'enllumenat joiós dels carrers, l'arbre i el pessebre de les cases i així altres. Qui sap si té connexions amb mites i ritus antics que enllacen amb arquetips i símbols que romanen d'alguna manera en el nostre inconscient. És un període romàntic, idealista i sentimental, amb ciris encesos i serveis religiosos a mitjanit on s'escau la promesa de pau, l'anhel d'estar junts, l'intercanvi de regals i la festa familiar per excel·lència. Nadal és una sacra representació que ha seduït infinitat de persones, creients o no, i ha esdevingut part important en el nostre calendari, baldament només sigui per a viatjar o enxampar uns dies de descans. Nadal és, entre l'ahir i el demà, un encara; potser un avui. És el temps adient, el de la lluminositat, el de la joia. No és un temps ampli, sinó tens, no és un temps pla, sinó ple, no es tracta d'un temps neutre sinó carregat de sentit, existencial, vivencial, històric. «Tot és misteri i claredat extrema. Torna Nadal i torna la pregunta -deia Miquel Martí Pol- ¿Proclamarem la pau amb les paraules mentre amb el gest afavorim la guerra?» El poeta proclama un subjecte equipat amb altres valors i amb el coratge necessari per a emprendre les transformacions que convenen per a així capgirar les circumstàncies adverses que els mateixos humans hem propiciat. Així doncs, correspon a cadascú ambientar la festa, preparar estances, imposar silenci, reconciliar-se amb tot i amb tothom..., per tal d'afavorir l'assossec i la calma.

El mot Nadal ve del llatí nativitas, 'natalici, naixement'. Els anglosaxons usen el terme Christmas, que significa 'missa de Crist'. A Alemanya s'anomena Weihnacht, 'nit de benedicció', en italià Natale i en francès, Noël, ambdós mots corresponen a 'naixement'. Tots fan referència a un esdeveniment clau en la història del cristianisme, la commemoració del naixement de Jesús de Natzaret. En el seu origen, els dies que avui són Nadal, era una festa pagana. Jesús no va néixer ni el 25 de desembre, ni a l'any zero de la nostra era comuna, ni a Betlem. Aquestes dades són pràcticament certes i conegudes des de fa segles. Probablement el Nadal fou establert el 25 de desembre durant el regnat de l'emperador Constantí el Gran o posteriorment. La intenció era fer minvar la força de les festes paganes i que sobresortissin les cristianes a través de la fusió d'ambdues. Sembla que foren els papes Liberi I i Juli I (s. iv) els que fixaren la data del naixement de Jesús el 25 de desembre, fet que consta en el calendari litúrgic anomenat Cronògraf del 354. El Cronògraf és un calendari il·lustrat de l'any 354, acompanyat d'altres textos i gravats, que evoca en les VIII Calendes de gener (és a dir, vuit dies abans, 25 de desembre) el naixement de Jesús a Betlem de Judà. Per tant, el Cronògraf del 354 conté el testimoni més antic d'aquest esdeveniment. El còdex original ha desaparegut, tan sols n'hi ha còpies, algunes de les quals daten del segle ix. Les raons d'aquesta elecció, talment com s'ha dit abans, tenen a veure amb el desig de cristianitzar una festa pagana ja existent: el dia en què, després del solstici d'hivern, la llum diürna torna altre cop a allargar-se, i que els romans celebraven com Dies Natalis Solis Invicti; és a dir, el dia en què el Sol torna a renéixer. El Sol era el déu destinat a portar la llum en les tenebres de l'hivern. El cristianisme dels primers segles va adoptar alguns dels atributs d'aquest culte i l'aplicaren a Jesús mitjançant la imatge d'Apol·lo-Hèlios, que apareixia amb una corona radiada i, altres vegades, amb un carro solar. Jesús per als cristians esdevenia l'únic sol sempre victoriós, i el seu naixement, l'únic veritable naixement. El costum era doncs, celebrar l'aniversari del Sol el 25 de desembre amb l'encesa d'espelmes, juntament amb l'esdeveniment social més important de l'any, la festivitat de les Saturnals, en honor a Saturn, el déu de l'agricultura i de les collites. Començava el 17 de desembre al temple de Saturn i acostumava a durar uns quants dies, amb grans banquets i intercanvis de bons auguris. A l'acabament de les festes, el 25 de desembre, se celebrava el naixement del Sol invicte, que en temps imperials coincidia amb el culte a Mitra. Per als cristians d'aleshores la qüestió de la data del naixement de Jesús no tenia encara gaire importància dogmàtica, perquè no hi havia cap necessitat de festejar tal esdeveniment, atès que la qüestió principal era el record de la seva mort i resurrecció. El primer testimoni que en parla de la celebració del naixement de Jesús és Climent d'Alexandria quan es refereix a la disputa amb els gnòstics, especialment amb els seguidors de Basilides d'Alexandria, a mitjan segle ii, que sostenien la doctrina segons la qual Déu es va manifestar a la terra en el baptisme de Jesús, essent els primers a celebrar el baptisme, per tant, l'encarnació, de Crist el 6 „o el 10„ de gener, i li posaren el nom d'Epifania, que en grec significa 'aparició', 'manifestació'. En canvi, a Constantinoble, a Capadòcia i a Síria, l'Epifania era consagrada tant al naixement com al baptisme de Jesús. En el segle iv la festivitat va passar a Occident com a festa de la nativitat. L'Església Oriental havia establert el 6 de gener el Nadal de Jesús, mentre que l'Església Catòlica, després la Protestant i l'Anglicana, el fixaren el 25 de desembre. I així ha continuat fins al dia d'avui. Alguns recorden tal esdeveniment; altres passen; la resta el desconeix. Tot i això, roman, com a recerca ininterrompuda.



Nadal captiva i enlluerna, certament, amb la seva màgia, curulla de bons sentiments i emocions; ara bé, no ens hem de quedar amb una mirada superficial, exclusivament consumista, sinó que cal anar més enllà de tot això i redescobrir el seu significat més pregon. Nadal és símbol de renaixement, de renovament i, per tant, de canvi, fet que estimula a vetllar per la vida a través d'un capteniment assenyat. Què aniria a fer a casa d'un amic que no acceptés les meves crosses i pretengués fer-me ballar per jutjar-me?