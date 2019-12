Los pluses de la polémica

La indemnización de 22.000 euros para seis altos cargos de Podemos del Govern que residen fuera de Mallorca ha provocado una crisis en el Pacto, evidenciada en una votación parlamentaria en la que PSOE y Podemos votaron con Vox para mantener el plus, en contra de Més, Ciudadanos y El Pi, mientras que el Partido Popular se abstuvo. Pese al cierre de filas de Armengol con sus nuevos socios de gobierno, el asunto no está cerrado, ya que la Oficina Anticorrupción ha abierto una investigación de oficio sobre los cobros, tras publicar Diario de Mallorca que al menos dos de los cargos de Podemos cobran el dinero pese a que viven en Mallorca con su familia.



La ley es, en ese sentido, clara. Estos pagos están regulados en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma, cuyo artículo 16 establece que tienen derecho a una indemnización de 22.000 euros aquellos cargos del Ejecutivo balear que "en el momento de su nombramiento residan en Menorca, Eivissa o Formentera o fuera de Balears, y mientras mantengan esta residencia, tienen derecho a percibir una indemnización por el coste de su residencia temporal en la isla de Mallorca". En el caso de que se demuestre que hay alguna persona que cobre el plus y viva de forma permanente en Mallorca, aunque mantenga su residencia formalmente fuera de la isla, estaríamos ante un posible fraude de ley, ya que el texto es claro a la hora de requerir que se "mantenga" la residencia habitual fuera de Mallorca.

La polémica ha tenido varios frentes. Por una parte, desde Més, al que se han sumado El Pi y Ciudadanos, se ha cuestionado que se pague un complemento salarial a personas que no viven en Mallorca y se han trasladado a trabajar en el Govern desde otras comunidades autónomas. Més cuestiona que sean los ciudadanos de Balears quienes tengan que asumir, a través de los presupuestos, el coste que implica este desplazamiento, y que no sean los propios afectados quienes hagan frente a sus gastos de residencia con sus propios sueldos, que pueden alcanzar los 56.000 euros anuales. La formación ecosoberanista defiende la existencia de esta indemnización, pero únicamente para aquellos políticos residentes en el archipiélago –Menorca, Eivissa o Formentera– que se ven obligados a trasladarse a Mallorca para ejercer responsabilidades públicas.

Tiene razón Més en establecer esta diferenciación, que de hecho estaba recogida en los Presupuestos de Balears desde el año 2000. Fue entonces cuando se implantó el plus, restringido a residentes en el archipiélago para evitar que menorquines, ibicencos y formenterenses se vieran penalizados si asumían cargos en la Administración autonómica que les obligaran a vivir en Mallorca. Exactamente igual que ocurre con las compensaciones que reciben diputados y senadores que residen fuera de Madrid o los europarlamentarios para sufragar su estancia en Bruselas. Sin embargo, gobernando el Partido Popular, en el año 2011, se introdujo un cambio en el articulado y se extendió el pago a aquellos que residían "fuera de Balears". Ello permitió que el entonces conseller de Agricultura y hoy presidente del Partido Popular, Gabriel Company, contratara como alto cargo a una persona que vivía en Madrid, que vio como su salario se incrementaba con el plus de residencia. No ha sido hasta esta legislatura cuando esta práctica se ha extendido a seis cargos más, contratados todos ellos en conselleries dependientes de Podemos. Cinco de ellos ya eran cargos públicos, como representantes de Podemos y sus marcas autonómicas, en otros territorios y han sido "repescados" por el partido morado balear ante la falta de cuadros para estos puestos y por su "talento", según han reiterado estos últimos días los líderes del partido de Pablo Iglesias.

Está fuera de toda discusión la posibilidad de que personas no nacidas en Balears puedan ocupar cargos públicos en las islas. El problema estriba en si son los ciudadanos de Balears los que deben costear, con dinero público, un traslado a las islas que han hecho de forma voluntaria, procedentes de territorios que quedan fuera de su ámbito de responsabilidad (lo que supone una diferencia objetiva con los diputados nacionales o europeos). Es cierto que vivir en un archipiélago implica un sobrecoste vinculado a la insularidad y hay complementos que cobran funcionarios públicos estatales –médicos o policías– para compensarlo. Hablamos de pluses muy modestos que no superan los 100 euros mensuales, muy lejos de la cifra ahora cuestionada. Tratándose en todos los casos de empleados públicos, es evidente la desproporcionalidad existente entre la compensación por residencia que reciben unos y otros.

Es lógico que los ciudadanos, a los que se exigen sacrificios económicos y se les recortan servicios públicos, reclamen a los políticos rigor y contención en el gasto público. Plantear si el dinero de todos debe sufragar el coste de residencia de personas que no viven en el archipiélago tiene que ver con esa fiscalización escrupulosa del uso del dinero público, no con la procedencia de las personas afectadas, por mucho que desde Podemos se haya querido desviar el debate hacia esta cuestión. La formación morada ha reaccionado con torpeza ante la situación, primero con una defensa legalista más propia de los partidos clásicos que de los supuestamente disruptivos, para después plantear una rebaja de la indemnización, a sabiendas de que no iba a prosperar. Sorprende la naturalidad con la que se benefician de prebendas públicas que supuestamente iban a cuestionar y cambiar.

Francina Armengol le ha devuelto a Podemos su lealtad en la negociación del Pacto de gobierno y ha arropado al vicepresidente Juan Pedro Yllanes en la crisis, sin calibrar quizá lo suficiente la percepción ciudadana de que el dinero público se maneja de forma diferente según los intereses. Para el interés público es época de contención y recortes, mientras que para los altos cargos políticos ni PSOE ni PP ni Podemos ni Vox han querido entrar a debatir si este sobresueldo de 22.000 euros está suficientemente justificado, en su cuantía y en quiénes han de tener derecho a percibirlo.