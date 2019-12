Sense MÉS el PSIB i Podem no poden

Tenc un amic que sempre diu que la màxima "ningú és imprescindible" és real a tot el planeta manco a les Illes Balears. Aquí, en clau col·lectiva, allò que no facis tu, no ho farà ningú. Fa un parell de setmanes un equip de persones que vivim amb passió aquest país hem decidit fer una aposta per fer que l'esquerra sobiranista i verda que representa Més per Mallorca marqui el futur de ca nostra. Aspiram a representar la confluència de totes les famílies polítiques i tradicions que els darrers quinze anys han decidit confluir en el projecte ecosobiranista. Ho feim sent conscients que Més és un partit de govern i que ha estat, i serà, determinant per seguir avançant, salvaguardant sempre l'esperit dels Acords pel Canvi de 2015, sense fer cap passa enrera.

Aquesta legislatura, la quarta amb govern progressista, ecologista i defensor de l'autogovern i les llibertats dels pobles que composen les Illes Balears, d'ençà que hi ha democràcia, és important. Hem sentit un milió de vegades allò tan tòpic de "venen reptes difícils". Avui els reptes com a país –i els globals– són i seran els més complexos dels darrers cinquanta anys. Les transformacions climàtiques, demogràfiques, culturals, socioeconòmiques i, en definitiva, polítiques que viuen i viuran Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera són colossals. Per primera vegada en dècades, a més, trencats els escassos consensos que s'havien bastit, la democràcia, els drets socials i l'autogovern són en perill. Les classes populars i treballadores, les dones, els emprenedors i el petit comerç, les persones migrades i racialitzades, el col·lectiu LGTBI i els que estimam la identitat cultural del país i el seu autogovern som objectius d'una dreta cada cop més antisocial i antimallorquina i d'una esquerra –ja sigui en versió Pedro Sánchez o en versió Pablo Iglesias– que abandona, a vegades subtilment, l'espai que li era propi.

Per tot això, en moments en què algunes veus nostrades, sovint amigues, ens demanen, a Més, per què cal ser dins un govern autonòmic complicat com el que presideix Francina Armengol, amb PSIB i Podem, nosaltres deim que s'hi ha de ser perquè, sense la presència de l'esquerra sobiranista, no serà possible avançar. Perquè triomfs cabdals com la Llei de Residus, la Llei de Canvi Climàtic, la Llei de Dependència o la la Llei de Fosses han estat possibles gràcies a nosaltres. Perquè, diguin allò que diguin els adversaris, les polítiques més progressistes del Govern han estat una realitat per l'acció i la generositat de les dones i els homes de l'ecosobiranisme. Parlem-ho clar, sense la nostra presència, el PSIB i Podem moltes vegades no poden i, sobretot, no volen, canviar gran cosa.

Més enceta una etapa que necessàriament haurà de ser de resistència i de construcció. D'un projecte hiperobert i sòlid. Res serà fàcil. Apostam per una esquerra verda que entronca amb les experiències exitoses de l'ecologisme polític i social que arreu d'Europa és l'antídot de l'extrema dreta i el neoliberalisme. Apostam per un sobiranisme inclusiu, expressat en llengües i sentiments diversos, que situï el diàleg i la capacitat per arribar a acords com la forma de resoldre tots els conflictes. Un projecte confederal per a unes Illes Balears que necessiten entendre's entre elles i que volem sobiranes, justes, feministes i verdes és possible. Ens hi posam.